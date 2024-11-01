В Латвии заморожены активы 147 подсанкционных лиц, сообщает FID

Среди замороженного имущества - 102 объекта недвижимости и 80 транспортных средств, принадлежащих напрямую или косвенно лицам, находящимся под санкциями. В банковских счетах заблокированы 53,3 миллиона евро, а также ценные бумаги, суммарная стоимость которых, по данным FID, превышает 80 миллионов евро.

Ильенков подчеркнул, что с апреля его ведомство, как национальный компетентный орган, проверило все замороженные активы в стране. "Мы знаем, что и через какие структуры принадлежит каждому подсанкционному лицу в Латвии и контролируются ли ими юридические лица, чьи активы также подлежат заморозке. Вся информация открыта на нашем сайте", - пояснил Ильенков.

Замглавы FID опроверг данные, опубликованные ранее изданием The Insider, о том, что российские олигархи и военные обходят санкции через Латвию.

"Мы серьезно восприняли обвинения и тщательно их проверили - это было необоснованное и фактически недостоверное заявление", - сказал Ильенков.

Он добавил, что из упомянутых в статье 60 человек только 15 попадают под санкции, и лишь трое из них имеют активы в Латвии, все из которых заблокированы.