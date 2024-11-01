В рамках санкций против России и Беларуси в Латвии заморожены активы 147 подсанкционных лиц, сообщил агентству LETA заместитель главы Службы финансовой разведки (FID) Паулис Ильенков.
В Латвии заморожены активы 147 подсанкционных лиц, сообщает FID
Среди замороженного имущества - 102 объекта недвижимости и 80 транспортных средств, принадлежащих напрямую или косвенно лицам, находящимся под санкциями. В банковских счетах заблокированы 53,3 миллиона евро, а также ценные бумаги, суммарная стоимость которых, по данным FID, превышает 80 миллионов евро.
Ильенков подчеркнул, что с апреля его ведомство, как национальный компетентный орган, проверило все замороженные активы в стране. "Мы знаем, что и через какие структуры принадлежит каждому подсанкционному лицу в Латвии и контролируются ли ими юридические лица, чьи активы также подлежат заморозке. Вся информация открыта на нашем сайте", - пояснил Ильенков.
Замглавы FID опроверг данные, опубликованные ранее изданием The Insider, о том, что российские олигархи и военные обходят санкции через Латвию.
"Мы серьезно восприняли обвинения и тщательно их проверили - это было необоснованное и фактически недостоверное заявление", - сказал Ильенков.
Он добавил, что из упомянутых в статье 60 человек только 15 попадают под санкции, и лишь трое из них имеют активы в Латвии, все из которых заблокированы.
Ильенков также отметил, что FID использует национальные ограничения против лиц, в отношении которых Европейский союз не принял санкции по различным причинам. На вопрос об изменениях в законе о международных и национальных санкциях, принятых Сеймом, он отметил, что, хотя работа ведомства не изменится, новые поправки повысят эффективность санкционных процессов.
Теперь FID сможет применять исключения в исполнении санкций. "Часто нас просят разблокировать средства для оплаты расходов на содержание замороженных активов, - рассказал Ильенков. - Например, у подсанкционного лица есть имущество в Латвии, оно заблокировано, но ему разрешено оплачивать расходы на обслуживание, охрану и поддержание недвижимости в должном состоянии".
FID строго подходит к рассмотрению таких заявок: заявитель обязан предоставить полное юридическое обоснование, почему необходимо разрешить действие, нарушающее санкции.
"Многие обращения остаются без поддержки, мы часто требуем дополнительных документов", - пояснил Ильенков, добавив, что ряд запросов отклонен и, вероятно, будет обжалован в суде.
Напомним, что с 1 апреля FID назначен национальным органом, ответственным за исполнение санкций в Латвии.
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