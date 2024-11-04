Экспорт из Латвии в Россию по-прежнему сравнительно велик, отмечает Банк Латвии

Санкции были введены и против Беларуси - в случае Латвии экспорт в Беларусь не очень велик, но с течением времени он существенно не сократился, а экспорт фармацевтической продукции и медицинских инструментов по-прежнему относительно высок, говорит Мирошников.

Экономист отмечает, что давняя проблема в торговле России и Беларуси заключалась в том, что некоторые товары, которые запрещалось экспортировать в Россию, разрешалось экспортировать в Беларусь, поэтому ограничение на экспорт этих товаров в Россию фактически работало очень плохо. Эта ситуация была решена последним пакетом санкций, принятым этим летом, но еще августе последствия этой проблемы были все еще заметны.

"Безусловно, большой и, казалось бы, неразрешимой проблемой до сих пор был обход торговых ограничений через третьи страны, чаще всего через близкие к России страны, такие как Казахстан, Кыргызстан, страны Кавказа, Узбекистан - во все эти страны экспорт ЕС значительно вырос с начала 2022 года, особенно в группах санкционных товаров", - пишет Мирошников.

Основная часть прироста экспорта ЕС в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Армению, Азербайджан и Грузию приходится на санкционные товары, которые по-прежнему экспортируются в больших объемах.