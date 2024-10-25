Есть риск, что придется вернуть часть полученного Европейским союзом финансирования из-за несозданного соединения эстакады велодорожки на набережной Генерала Радзиньша с отсутствующим мостом Rail Baltica, и Рижская дума для оценки этого вопроса обратится в Министерство сообщения, заявил в интервью агентству LETA мэр Риги Вилнис Кирсис.
Кирсис опасается, что придется вернуть вложенные в строительство велоэстакады средства ЕС
Мэр Риги признал, что проинформирован о данном риске. В то же время он указал, что Рижская дума за полученное финансирование ЕС провела работы на набережной Генерала Радзиньша в установленные сроки и хорошего качества.
Поэтому, по мнению Кирсиса, будет нечестно, если Рига должна будет вернуть средства за работы, которые Еврокомиссия может оценить как незавершенные, так как эстакада велодорожки не будет функциональной по независимым от думы причинам. Поэтому дума обсудит этот вопрос с Минсообщения, и Кирсис выразил мнение, что министерству нужно думать, как это решить.
Кроме того, Кирсис отметил, что работы проведены в неправильной последовательности - сначала должен был быть построен мост через Даугаву, и только потом к нему надо было пристраивать эстакаду велодорожки.
На вопрос, какая сумма из финансирования ЕС использовалась конкретно для строительства эстакады, Кирсис сказал, что расходы на ее строительство составили примерно 600 000 евро.
В свою очередь временный председатель правления Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) Эрик Дилев в интервью агентству LETA сказал, что последствия несоединения велодорожки с мостом в установленный период времени нужно понимать со стороны Рижской думы, в том числе, какова цель и каков период, за который это нужно сделать, например, в течение пяти лет.
Строительство первой опоры моста Rail Baltica:
Комментируя, может ли мост быть закончен в течение пяти лет, он сказал, что весной будущего года будут завершены все конструкции первого пролета и опора, в строительстве которой используются новые технологии и методы.
"Этот мост строится и проектируется так, чтобы его можно было соединить со свесом. Мы закончим опору бетонным свесом элемента моста, который может выглядеть как трамплин, но конструкция моста спроектирована так, чтобы соединяться со следующей по порядку конструкцией по мере строительства", - пояснил Дилев.
"Важно в течение ближайших лет продолжать работы над конструкциями моста, если будет доступно финансирование хотя бы в частичном объеме. Нужно смотреть, хотя бы минимально, что это за работы, чтобы не создавать рисков для уже проведенных работ", - сказал Дилев.
Текущая договорная цена Рижского центрального узла Rail Baltica составляет 565 миллионов евро без учета инфляции. В том числе 24% - стоимость контракта на работы по реконструкции здания вокзала, 30% - железнодорожная инфраструктура 1435 мм и сопутствующие работы, 23% - железнодорожная инфраструктура 1520 мм и работы и 15% - мост через Даугаву. Контракт также включает в себя проектирование и надзор за строительством.
В данный момент привлеченное финансирование составляет примерно 293 миллиона евро.
Перестройка набережной Генерала Радзиньша осуществляется в рамках интеграции проекта железнодорожной инфраструктуры Rail Baltica в центр Риги. Общий проект бюджета запланирован в размере 28 миллионов евро. Наибольший вклад вносит Фонд сплочения ЕС - 23,8 млн евро, а дотация из муниципального и государственного бюджетов составляет 4,2 млн евро. В свою очередь фактические расходы на объект составят чуть более 26 миллионов евро.
Галерея: Стройплощадка центрального узла Rail Baltica на Рижском вокзале
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