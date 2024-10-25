Кирсис опасается, что придется вернуть вложенные в строительство велоэстакады средства ЕС

Мэр Риги признал, что проинформирован о данном риске. В то же время он указал, что Рижская дума за полученное финансирование ЕС провела работы на набережной Генерала Радзиньша в установленные сроки и хорошего качества.

Поэтому, по мнению Кирсиса, будет нечестно, если Рига должна будет вернуть средства за работы, которые Еврокомиссия может оценить как незавершенные, так как эстакада велодорожки не будет функциональной по независимым от думы причинам. Поэтому дума обсудит этот вопрос с Минсообщения, и Кирсис выразил мнение, что министерству нужно думать, как это решить.

Кроме того, Кирсис отметил, что работы проведены в неправильной последовательности - сначала должен был быть построен мост через Даугаву, и только потом к нему надо было пристраивать эстакаду велодорожки.

На вопрос, какая сумма из финансирования ЕС использовалась конкретно для строительства эстакады, Кирсис сказал, что расходы на ее строительство составили примерно 600 000 евро.