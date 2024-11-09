Не работает интернет-банк и мобильное приложение SEB banka

В субботу, 9 ноября, после работ по обслуживанию IT-системы в банке возникли технические проблемы, из-за которых работа интернет-банка SEB и мобильного приложения не была восстановлена ​​в запланированные сроки - в настоящее время они недоступны, сообщила представитель банка Елена Новака.

Банкоматы и карты SEB работают в обычном режиме, но недоступны онлайн-платежи с помощью системы 3D Secure, где для подтверждения покупки необходимо подключиться к интернет-банку.

"Наши специалисты работают над скорейшим разрешением ситуации. Мы приносим извинения нашим клиентам,- говорится в заявлении банка.

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