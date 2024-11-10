Координатор Еврокомиссии Катрина Траутмане в обращении к депутатам латвийского парламента сказала, что основной маршрут международной железнодорожной линии Rail Baltica должен быть готов к 2030 году. При этом, по ее мнению, проект не может быть реализован, пока столицы всех трех стран Балтии, в том числе и Риги, не будут соединены с Европейской железнодорожной сетью.
Еврокомиссия: железная дорога Rail Baltica должна быть построена к 2030 году
Катрина Траутмане прибыла в Ригу по приглашению латвийских парламентариев, чтобы совместно оценить перспективы проекта Rail Baltica с учетом мнения Еврокомиссии, сообщает передача Эстонского общественного телевидения "Актуальная камера".
"Мы должны найти решение относительно перерыва между нынешним периодом финансирования и новым сроком выплат. Переговоры о следующем периоде финансирования должны начаться в начале следующего года", - сказала координатор Еврокомиссии.
Андрис Кулбергс, председатель следственной комиссии латвийского парламента по Rail Baltica, подсчитал, что расходы на строительство магистрали на одного жителя в Латвии намного выше, чем в крупнейших странах ЕС.
"Этот проект обойдется каждому жителю Латвии в 5000 евро. Аналогичный проект во Франции обошелся бы в 139 евро на душу населения. Для Латвии это 22 процента ВВП, для Франции - 0,3 процента. Разница между странами огромна, хотя сами затраты на строительство одинаковы. Поэтому мы должны вместе бороться за необходимое финансирование", - сказал Кулбергс.
В свою очередь, Траутмане считает, что главная автомагистраль, которая соединит три страны Балтии, должна быть готова к 2030 году - тогда в будущем будет легче привлекать внешние инвестиции.
"Главная автомагистраль должна быть готова к 2030 году. 2030 год - это срок, и срок - это срок", - подчеркнула она.
Латвия нашла возможность до 2030 года сэкономить на строительстве первого этапа Rail Baltica один миллиард евро: основным маршрутом станет одноколейный, при этом будут снижены расходы на шумозащиту и инфраструктуру автомобильных дорог.
"Согласно нынешним прогнозам, проектирование эстонского участка маршрута должно быть завершено не позднее следующего года. В то же время латвийское правительство сейчас выкупает земельные участки от Риги до эстонской границы. Если мы получим финансирование, нам нужно будет как можно скорее выполнить строительные работы", - сказал министр сообщения Латвии Каспар Бришкенс.
Ожидается, что правительство Латвии в ближайшие недели примет решение о своих возможностях и отношении к проекту Rail Baltica.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!