Еврокомиссия: железная дорога Rail Baltica должна быть построена к 2030 году

Катрина Траутмане прибыла в Ригу по приглашению латвийских парламентариев, чтобы совместно оценить перспективы проекта Rail Baltica с учетом мнения Еврокомиссии, сообщает передача Эстонского общественного телевидения "Актуальная камера".

"Мы должны найти решение относительно перерыва между нынешним периодом финансирования и новым сроком выплат. Переговоры о следующем периоде финансирования должны начаться в начале следующего года", - сказала координатор Еврокомиссии.

Андрис Кулбергс, председатель следственной комиссии латвийского парламента по Rail Baltica, подсчитал, что расходы на строительство магистрали на одного жителя в Латвии намного выше, чем в крупнейших странах ЕС.

"Этот проект обойдется каждому жителю Латвии в 5000 евро. Аналогичный проект во Франции обошелся бы в 139 евро на душу населения. Для Латвии это 22 процента ВВП, для Франции - 0,3 процента. Разница между странами огромна, хотя сами затраты на строительство одинаковы. Поэтому мы должны вместе бороться за необходимое финансирование", - сказал Кулбергс.