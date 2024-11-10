В Старой Риге разместят наружную мебель и зеленые насаждения на 609 000 евро, выяснило агентство LETA.
В Старой Риге разместят скамейки и зеленые насаждения на сотни тысяч евро
Как сообщили в отделе внешних коммуникаций Рижской думы, пытаясь сделать среду Старой Риги более привлекательной для жителей и туристов, в Старой Риге перед государственными праздниками предполагается установить новые скамейки, велостоянки и более 50 контейнеров с зелеными насаждениями.
Размещение элементов благоустройства завершится до 18 ноября, чтобы рижане и туристы, посещая программу государственных праздников, могли полноценно ими воспользоваться.
Предполагается заменить как уже отслужившие свое элементы, так и создать совсем новые зоны отдыха. Их дизайн будет эргономичным, визуально привлекательным и полезным в городской среде, а также прочным и безопасным для пользователей.
Благоустройство Старой Риги было начато летом, когда новые скамейки были расположены на Ратушной площади и Домской площади. В ноябре работа продолжается и в целом в этом месяце планируется разместить более 50 скамеек цилиндрической и классической формы со спинкой, а на улице Вальню планируется разместить парты с интегрированными контейнерами для растений, в которых будут расти горные сосны и гортензии, а весной на них посадят и злаки. Новые скамейки будут расположены на Ратушной площади, площади Реформации, Домской площади, улицах Вальню, Скарню и Калею. Чтобы посетители набережной Даугавы во время прогулки могли сесть и отдохнуть, новые скамейки планируется разместить и на набережной 11 ноября.
Для удобства велосипедистов в Старой Риге разместят несколько новых велосипедных штативов на Ратушной площади и площади Реформации.
Этой осенью улицы, скверы, парки и площади столицы также пополнятся более чем 280 насаждениями деревьев и кустарников.
С размещением элементов благоустройства на улице Вальню на ней уменьшится количество немаркированных парковок. На участке от ул. Смилшу до ул. Калькю останется примерно на шесть парковочных мест меньше, а на участке от ул. Аудею до ул. 13 января изменится организация парковок - от косой к параллельной.
Благоустройство Старой Риги продолжится и весной, когда дополнительно разместят более 30 контейнеров с насаждениями с деревьями и кустарниками, новые парты, а также обустроят новые места для отдыха. Две крупнейшие группы элементов благоустройства с зелеными насаждениями малых растений появятся на площади Реформации, а также на перекрестке улиц Вальню и Смилшу.
В Рижской думе пояснили, что расходы на все элементы благоустройства Старой Риги, которые самоуправление уже разместило и разместит в Старой Риге до весны 2025 года, достигают 609 000 евро включая налог на добавленную стоимость.
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