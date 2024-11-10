В Старой Риге разместят скамейки и зеленые насаждения на сотни тысяч евро

Предполагается заменить как уже отслужившие свое элементы, так и создать совсем новые зоны отдыха. Их дизайн будет эргономичным, визуально привлекательным и полезным в городской среде, а также прочным и безопасным для пользователей.

Благоустройство Старой Риги было начато летом, когда новые скамейки были расположены на Ратушной площади и Домской площади. В ноябре работа продолжается и в целом в этом месяце планируется разместить более 50 скамеек цилиндрической и классической формы со спинкой, а на улице Вальню планируется разместить парты с интегрированными контейнерами для растений, в которых будут расти горные сосны и гортензии, а весной на них посадят и злаки. Новые скамейки будут расположены на Ратушной площади, площади Реформации, Домской площади, улицах Вальню, Скарню и Калею. Чтобы посетители набережной Даугавы во время прогулки могли сесть и отдохнуть, новые скамейки планируется разместить и на набережной 11 ноября.