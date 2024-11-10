Невозможно быстро принять поправки, которые улучшили бы оценку Латвии в борьбе с финансовыми нарушениями

Поправка, если она будет принята, не будет применяться к существующим делам, так же как и к делу Мерони. Но изменения необходимы для того, чтобы сохранить изъятое имущество до окончания расследования.

"Если, к примеру, признают, что имущество подлежит конфискации, это позволит компенсировать понесенные потери пострадавшему. Или средства поступят в пользу государства, если конфискация назначена как дополнительное наказание. Либо собственнику, чтобы актив сохранил для него свою ценность, если лицо не будет признано виновным в преступлении," - поясняет Лаума Паеглькална, отмечая, что подобное регулирование существует в большинстве европейских стран.

Организации предпринимателей и юристов признали, что цель в целом приемлема, но усмотрели в предложенном министерством варианте нарушение Конституции и сравнили его с временной конфискацией имущества.

На одном из заседаний подкомиссии Сейма, президент Конфедерации работодателей Латвии Андрис Бите заявил, что этот вопрос для него даже важнее, чем налоговая система. Он вспомнил печальный опыт с арбитражными управляющими, когда не было четких правил игры.

"Это один из главных аргументов, почему мы будем уделять большое внимание фактической и детальной разработке этого законопроекта, чтобы не допустить повторения такой же системы. Только на этот раз компании уже не нужно будет быть неплатежеспособной или испытывать финансовые затруднения, а достаточно будет дела, возбужденного возможно коррумпированным полицейским", - сказал он.