В эти недели международные эксперты по отмыванию денег посещают Латвию, чтобы оценить прогресс за последние годы. Незадолго до визита Министерство юстиции представило конкретные поправки в Уголовный закон. Они позволили бы Латвии избежать минуса по одному из показателей, сообщает программа De facto. Именно поэтому изменения были приняты в спешном порядке, хотя работа над ними велась уже несколько лет. Однако темпы пришлось замедлить из-за возражений бизнеса и юристов.
Невозможно быстро принять поправки, которые улучшили бы оценку Латвии в борьбе с финансовыми нарушениями
Две недели назад ажиотаж вызвали поступившие в Сейм изменения в законе, которые потенциально могут коснуться каждого бизнесмена, участвующего в уголовном расследовании.
Поправки, предложенные Минюстом, предусматривают, что доли капитала и акции компаний, арестованные на время расследования, могут быть переданы в управление государственному учреждению с согласия судьи. Управляющий получит почти все права и обязанности владельца.
Основная идея заключается в том, что управляющий должен следить за тем, чтобы в ходе расследования имуществом не злоупотребляли, как это наблюдалось на практике, но предприниматели видят риски потери своего имущества.
По крайней мере, часть депутатов услышала опасения бизнесменов. "Администратор может назначить других представителей для управления компанией. Он может уволить одних, других. И в конце концов, когда суд говорит, что все в порядке, выясняется, что был совершен рейдерский захват. Компания захвачена", - пугал с трибуны депутат Сейма Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте").
Критики немного преувеличили, но инициаторы поправок дали им повод. Министерство призвало Сейм проголосовать за поправки за считаные недели, без обширного обсуждения. Причина для спешки особо не скрывалась - в эти недели Латвию посещают представители комитета Moneyval Совета Европы, занимающегося оценкой мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Принятие поправок позволило бы улучшить оценку Латвии по одному из показателей.
"Если регулирование будет действовать 15 ноября, то есть в последний день визита, то по правилам Moneyval они это учтут, и хотя бы в части, касающейся нормативного регулирования, у нас не будет этого минуса", - пояснила директор Департамента уголовного права Минюста Индра Айзупе.
В Минюсте не считают этот вопрос особенно актуальным, поскольку он обсуждается в специализированных кругах уже пару лет.
"В 2022 году предложение по регулированию в том виде, в котором оно поступило в парламент, уже готовилось. Что заняло больше времени, если вспомнить процедуру подготовки, мы искали финансирование для обеспечения этой функции. Это заняло много времени", - заявила парламентский секретарь Министерства юстиции Лаума Паеглькална.
В настоящее время законом не предусмотрена передача арестованных акций или долей капитала в управление другому лицу. Однако есть как минимум один пример - уголовное дело бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
Этот случай также стал одним из стимулов к устранению проблемы. В свое время прокуратура доверила хранение арестованного у Лембергса имущества - десятков, если не сотен миллионов евро - швейцарцу Рудольфу Мерони. Позже суд постановил передать собственность государству, но это было невозможно в течение многих лет.
"Я должен сказать, что, на мой взгляд, это было довольно творческое применение закона, когда акции были переданы ему, хотя я знаю позицию прокуратуры, которую я также уважаю, что ничего не было изменено. Мерони был тем человеком, который владел акциями раньше", - отметил Янис Розенбергс, председатель Совета присяжных адвокатов, который сам защищал одного из обвиняемых по этому делу.
Поправка, если она будет принята, не будет применяться к существующим делам, так же как и к делу Мерони. Но изменения необходимы для того, чтобы сохранить изъятое имущество до окончания расследования.
"Если, к примеру, признают, что имущество подлежит конфискации, это позволит компенсировать понесенные потери пострадавшему. Или средства поступят в пользу государства, если конфискация назначена как дополнительное наказание. Либо собственнику, чтобы актив сохранил для него свою ценность, если лицо не будет признано виновным в преступлении," - поясняет Лаума Паеглькална, отмечая, что подобное регулирование существует в большинстве европейских стран.
Организации предпринимателей и юристов признали, что цель в целом приемлема, но усмотрели в предложенном министерством варианте нарушение Конституции и сравнили его с временной конфискацией имущества.
На одном из заседаний подкомиссии Сейма, президент Конфедерации работодателей Латвии Андрис Бите заявил, что этот вопрос для него даже важнее, чем налоговая система. Он вспомнил печальный опыт с арбитражными управляющими, когда не было четких правил игры.
"Это один из главных аргументов, почему мы будем уделять большое внимание фактической и детальной разработке этого законопроекта, чтобы не допустить повторения такой же системы. Только на этот раз компании уже не нужно будет быть неплатежеспособной или испытывать финансовые затруднения, а достаточно будет дела, возбужденного возможно коррумпированным полицейским", - сказал он.
Министерство юстиции защищало свое предложение в Сейме. Оно назвало его сбалансированным, с низким уровнем вмешательства, чтобы минимизировать вмешательство в повседневную работу предприятий. Юристы считали иначе. Юристы в парламенте также высказали ряд возражений. Поэтому Юридическая комиссия решила не торопиться и вернуться к этому вопросу через две недели.
"Мы не хотим переходить от одной плохой ситуации к другой, которая немного лучше, но все равно плохая, поэтому мы хотим начать с законопроекта, который не будет вызывать столь обоснованной критики", - отметил председатель комиссии Андрей Юдин комментирует перенос вопроса.
Юристы предложили свой вариант, в котором речь идет не о государственном управлении арестованными компаниями, а о надзоре, который может быть применен только при наличии достаточных оснований подозревать, что стоимость активов существенно снижена.
"По мнению Совета, не обязательно передавать управляющему все права, связанные с акциями или капиталом. Достаточно права присутствовать при принятии решений, права на получение информации и права вето по основным вопросам", - говорит Розенберг.
Как может выглядеть окончательный вариант, в министерстве пока сохраняют в тайне, но готовы найти компромисс, чтобы исключить любые сомнения.
Понятно, что поправки об управлении арестованными акциями не удалось принять достаточно быстро, чтобы эксперты Moneyval увидели прогресс перед отъездом, как того хотел Минюст. Это означает, что Латвии, возможно, придется еще много лет ждать международной оценки по этому вопросу.
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