Улучшенные технологии мониторинга здоровья: на что способны смарт-часы?

Чтобы обеспечить пользователям удобный доступ к данным о своем здоровье, все смарт-часы Huawei предлагают простое в использовании приложение Huawei Health («Здоровье»), одновременно отражающее всю информацию. Приложение можно установить на устройства с Android и iOS, и данные в нем отображаются в виде понятных графиков и наглядных результатов, позволяя пользователю с течением времени анализировать изменения пульса, сна, уровня стресса и активности. Эти данные могут пригодиться как для отслеживания состояния здоровья, так и для того, чтобы в кабинете врача рассказать о своих повседневных показателях.