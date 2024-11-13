В уходящий рабочий день произошло много важных событий - на рынке недвижимости в Латвии началось оживление, стало известно, когда заработает колесо обозрения в Риге, а Минобразования предлагает сократить количество централизованных экзаменов. Об этих и других новостях среды, 13 ноября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 13 ноября ⟩ В Латвии грядет рост цен на недвижимость, изменится ли работа тароматов и когда заработает колесо обозрения в Риге
Новости Латвии:
С появлением сигналов о том, что повышение процентных ставок Европейским центральным банком и связанный с этим процесс удорожания кредитов подошли к концу, на рынке недвижимости началось оживление.
Да, вы прочитали правильно. Такой случай этой осенью произошел в одном из ресторанов Латвии. Отцу пришлось тащить к кассе своего ребенка, чтобы доказать, что он может приобрести предусмотренную для него порцию. Этот случай равнодушных не оставил.
Депозитная система действует в Латвии с 1 февраля 2022 года, и опросы показывают, что люди регулярно пользуются тароматами. Однако автоматы принимают не все упаковки - взять, к примеру, 5-литровые бутылки от воды или бутылки из-под молока? Можно ли будет и их когда-нибудь сдавать в таромат? Разбирался TVNET+.
Когда Сейм утвердит госбюджет на 2025 год, зарплаты министров вырастут на 195 евро, а депутатов Сейма - на 110 евро, говорится в информации Государственной канцелярии, размещенной на сайте Кабинета министров.
Министерство образования и науки (МОН) предлагает сократить количество централизованных экзаменов в основной и средней школе. Об этом было объявлено в среду, 13 ноября, на заседании парламентской комиссии по образованию, культуре и науке.
За рубежом:
Служба безопасности Украины (СБУ) в среду, 13 ноября, ликвидировала в оккупированном Крыму начальника штаба ракетных кораблей Черноморского флота России Валерия Транковского, сообщил изданию "Украинская правда" источник в спецслужбах.
Избранный президент США Дональд Трамп объявил во вторник, 12 ноября, что миллиардер Илон Маск возглавит Департамент эффективности правительства - новое ведомство, которому поручено сократить траты в федеральном правительстве.
Строительство пограничной инфраструктуры на проходящем через Вырумаа юго-восточном участке восточной границы Эстонии дошло до того, что теперь пограничники могут объезжать так называемый Саатсеский сапог на автомобиле. Раньше из-за болотистой местности приходилось надевать резиновые сапоги и идти по узкой дощатой тропе, сообщает Rus.Postimees.
Тушинский суд Москвы назначил пять лет и шесть месяцев колонии педиатру Надежде Буяновой, обвиняемой в распространении "военных фейков". Дело на врача завели после жалобы матери мальчика, которого осматривала врач. Анастасия Акиньшина заявила, что Буянова в присутствии ребенка "высказала негативные комментарии" о его погибшем на войне отце. Врач это отрицала и настаивала на том, что ее оговорили.
В СМС-сообщениях, разосланных призывникам-москвичам, говорится, что на них налагают санкции за неявку в военкомат. В том числе им запрещают выезд из России.
Интересное чтиво:
17 июня Латвию потрясла новость о смерти 16-летней перспективной флорболистки Саманты Сизовой. Государственная полиция раскрыла онлайн-журналу TVNET+ причину смерти девушки.
В начале ноября латвийское общество потрясло неприятное известие из Италии - футболист сборной Раймонд Кроллис подвергся агрессии со стороны тренера. Это не первый раз, когда специалист "Барселоны" Пеп Клотет приобрел дурную славу.
Колесо обозрения в парке Победы в Пардаугаве планируют открыть до конца года, сообщает LSM+. Ранее ожидалось, что работа панорамного колеса начнется еще в августе этого года, но из-за технических проблем введение колеса в эксплуатацию было сдвинуто на неопределенный срок. Во вторник, 12 ноября, на строении наконец были установлены кабинки.
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