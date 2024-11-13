Главное за 13 ноября В Латвии грядет рост цен на недвижимость, изменится ли работа тароматов и когда заработает колесо обозрения в Риге

Новости Латвии:

С появлением сигналов о том, что повышение процентных ставок Европейским центральным банком и связанный с этим процесс удорожания кредитов подошли к концу, на рынке недвижимости началось оживление.

Да, вы прочитали правильно. Такой случай этой осенью произошел в одном из ресторанов Латвии. Отцу пришлось тащить к кассе своего ребенка, чтобы доказать, что он может приобрести предусмотренную для него порцию. Этот случай равнодушных не оставил.

Депозитная система действует в Латвии с 1 февраля 2022 года, и опросы показывают, что люди регулярно пользуются тароматами. Однако автоматы принимают не все упаковки - взять, к примеру, 5-литровые бутылки от воды или бутылки из-под молока? Можно ли будет и их когда-нибудь сдавать в таромат? Разбирался TVNET+.

Когда Сейм утвердит госбюджет на 2025 год, зарплаты министров вырастут на 195 евро, а депутатов Сейма - на 110 евро, говорится в информации Государственной канцелярии, размещенной на сайте Кабинета министров.