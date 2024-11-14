TVNET GRUPA получила серебряный статус по оценке движения работодателей Dažādībā ir spēks!

Открытые многообразию работодатели были объявлены и награждены 14 ноября на конференции по многообразию, равенству и инклюзивности, и TVNET GRUPA вошла в число призеров.

Награды проекта Dažādībā ir spēks! Фото: Publicitātes foto

На мероприятии также эксперты отрасли обсудили практику многообразия, сотрудничество поколений и устойчивые, безопасные и инклюзивные рабочие места.

По данным SIF, в этом году на оценку подал заявку 81 работодатель, что почти вдвое больше, чем в 2023 году.

Из участников оценки разнообразия 39 работодателей представляют частный сектор, 41 - государственный сектор и один является неправительственной организацией. 43 работодателя участвуют впервые.

Наибольшую долю (54%) участников составили крупные компании и организации со штатом 250 и более сотрудников. Треть (33%) участников - средние компании или организации с численностью сотрудников от 50 до 249 человек, а 6% участников - компании с численностью сотрудников от 10 до 49 человек. По данным SIF, наиболее представленным сектором был финансовый и страховой сектор - 11 работодателей. Также участвовали 10 работодателей из сектора информации и коммуникаций, 10 государственных администраций, восемь компаний оптовой и розничной торговли и другие работодатели.

Как ранее сообщали представители SIF, для участия в оценке работодатели должны были заполнить опросный лист в период с 13 июня по 18 сентября этого года. Вопросы были сгруппированы в четыре категории: наша организация, наши принципы, наша рабочая среда и наша коммуникация. Анкета была разработана для того, чтобы работодатели могли лучше понять и оценить то, что уже сделано, показать интерес и мотивацию для создания инклюзивной рабочей среды в своей организации, способствовать открытости к инклюзии и управлению многообразием, а также предоставить необходимые знания для начала или продолжения конкретных действий по улучшению ситуации.

В SIF подчеркнули, что управление многообразием - важный аспект для успеха организации. Оно направлено на создание инклюзивной рабочей среды, в которой сотрудники чувствуют свою значимость независимо от их пола, расы, этнической принадлежности, религии, сексуальной ориентации, инвалидности и других аспектов. Управление многообразием дает возможность привлечь разнообразную рабочую силу, повысить производительность и создать инклюзивную рабочую среду.

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