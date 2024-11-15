Советник премьера: на Rail Baltica государство может гарантировать заем в миллиард евро

"Я думаю, что более 1 млрд мы не можем взять взаймы", - ответил советник главы правительства на просьбу конкретизировать, о каком объеме займа идет речь.

Дискуссии об использовании гарантированного государством займа для дальнейшего финансирования строительства Rail Baltica развернулись на состоявшемся 24 сентября этого года заседании тематического комитета по реализации проекта Rail Baltica, где обсуждалась стратегия финансирования проекта.

По подсчетам Министерства сообщения, сейчас на реализацию первой очереди не хватает примерно 4 млрд евро.

В среду это подтвердил в передаче министр сообщения Каспар Бришкенс: "Это между тремя и четырьмя [миллиардами] - в зависимости от конкретного сценария".

Выделенное до сих пор Евросоюзом финансирование Rail Baltica вместе с государственным софинансированием немного превышает 1,4 млрд евро. Еще неполные 340 млн евро Министерство сообщения предложило перераспределить из других средств еврофондов.

Но уже сейчас понятно, что в 2026-2028 годах доступных денег на продолжение строительства, скорее всего, будет недостаточно.

"У нас уже сейчас есть 1,4 млрд, и, возможно, столько же, то есть 2,8 вместе, будет из Европейского инструмента соединения инфраструктуры. Плюс у нас еще полмиллиарда, которые мы сейчас перераспределяем из европейских фондов. Тогда оставшийся примерно 1 миллиард - это то, что нам нужно будет получить тем или иным способом заимствования", - рассуждал в среду Далдерис.

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