Современные тенденции рынка обмена наличной валюты в Латвии и Европе

И еще :

- На руках у латвийцев скопились десятки тысяч старых банкнот в валюте, которые уже давно прекратили хождение в своих странах. Если Ваши запасы старой валюты – это всего пара-тройка сотен, то поездка в страну, где эта валюта была выпущена и где ее без ограничений можно поменять в Центральном банке на новые банкноты экономически нецелесообразна. В Money Express Вам поменяют старые банкноты прямо здесь в Латвии.

Альтернативы для клиентов, выезжающих за границу

В условиях, когда банки отказываются предоставлять услуги по обмену валюты, Money Express становится надежным партнером для тех, кто ценит безопасность и удобство. Компания предлагает свои услуги не только в Латвии, но и в Эстонии, что делает её идеальным выбором для жителей всего Балтийского региона.

Разумное планирование — залог успешных поездок

Сегодня, когда экономические и политические условия постоянно меняются, важно заранее планировать свои финансовые операции. Money Express предоставляет своим клиентам возможность безопасно и выгодно подготовиться к поездкам за пределы Европейского Союза, минимизируя риски и затраты.

Фото: Пресс-фото

Информация о компании

Компания Money Express зарегистрирована в регистре предприятий 20 августа 2010 года. Уставной капитал компании составляет 445 000 евро. Оборот компании за 2023 год составил 5 396 485 евро, чистая прибыль — 186 837 евро.

За прошлый год в виде налогов компания заплатила 312 590 евро. В компании работает 32 человека. Помимо услуг по обмену валюты и покупки-продажи инвестиционного золота, компания предлагает обслуживание счетов для клиентов литовской платежной компании Paysera LT (взнос и снятие наличных), быстрые денежные переводы Swiss Remit, а также обмен евробанкнот на монеты и обратно.

Для получения более подробной информации и оформления сделок посетите сайт Money Express или свяжитесь по телефону 80808080.