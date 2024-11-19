Несомненно, что введение санкций Европейским Союзом против России и Беларуси коренным образом изменило условия проведения финансовых операций с этими странами, но и без этого, несмотря на активное развитие рынка безналичных расчетов, сохраняется устойчивая тенденция обмена различных валют при передвижении товаров и услуг, а также во время путешествий жителей Латвии и других европейских стран по всему миру. Самой популярной валютой на сегодняшний момент продолжает оставаться доллар США.
Современные тенденции рынка обмена наличной валюты в Латвии и Европе
Текущая ситуация: ограничения на провоз наличных и сложности с обменом валюты
Николай Тимофеев, член правления компании Money Express, отмечает, что многие латвийцы сталкиваются с трудностями при обмене евро на российские рубли или доллары США. Проблема особенно актуальна для тех, кто планирует переезд или продает недвижимость и сталкивается с необходимостью перевести крупные суммы денег.
«На практике часто возникает ситуация, когда клиенту нужно обменять несколько тысяч евро на рубли или доллары, — поясняет Николай Тимофеев. — Однако крупнейшие банки Латвии, такие как Swedbank, SEB, Citadele и Luminor, уже достаточно давно в принципе не предлагают услугу обмена наличной валюты. Евро можно только снять со счета наличными, но и эту услугу Банки предлагают с ограничениями (необходимо заранее бронировать сумму и записываться на посещение в филиал) а такжже берут за это серьезные комиссии».
Как Money Express помогает решать эти проблемы?
Компания Money Express предлагает простые и эффективные решения, позволяющие клиентам безопасно и выгодно обменять евро на российские рубли или доллары США без необходимости перевозить крупные суммы наличными.
Money Express разработала гибкую систему для обмена валют:
1. Обмен наличными в офисе: Клиенты могут принести наличные евро в один из филиалов Money Express и обменять их на рубли или доллары по фиксированному курсу.
2. Безналичный перевод: Для клиентов, которые хотят поменять на валюту крупные суммы евро, предусмотрена возможность перевода средств со своего банковского счета на счет Money Express. После подтверждения перевода клиент может получить необходимую валюту в офисе компании. И клиенту не надо платить комиссию за съем наличных, это просто обычный банковсий переводю
Преимущества сотрудничества с Money Express
Money Express обеспечивает своим клиентам ряд преимуществ:
- Фиксированный курс на оговоренный срок: После согласования сделки компания фиксирует курс, что защищает клиента от внезапных колебаний валютного рынка. Это особенно важно в условиях нестабильности курсов на международных рынках.
- Обмен «синих» долларов: Повсеместно, а если быть точнее, практически во всех странах Европы, и конечно же в РФ и Беларуси возникают трудности с приемом старых долларовых купюр. Money Express и принимает у своих клиентов и выдает новые «синие» банкноты, что позволяет избежать дополнительных комиссий при поездках в Россию.
- Оперативность и прозрачность: Вся процедура обмена занимает от одного до трех рабочих дней. Клиентам достаточно предоставить стандартный пакет документов, подтверждающих происхождение средств.
Процедура обмена и необходимые документы
Для проведения обмена через Money Express клиенты должны пройти проверку на соответствие требованиям латвийского законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML). Это включает проверку документов, подтверждающих легальность происхождения средств. Обычно такая проверка занимает один рабочий день, что значительно быстрее, чем в большинстве банков.
И еще :
- На руках у латвийцев скопились десятки тысяч старых банкнот в валюте, которые уже давно прекратили хождение в своих странах. Если Ваши запасы старой валюты – это всего пара-тройка сотен, то поездка в страну, где эта валюта была выпущена и где ее без ограничений можно поменять в Центральном банке на новые банкноты экономически нецелесообразна. В Money Express Вам поменяют старые банкноты прямо здесь в Латвии.
Альтернативы для клиентов, выезжающих за границу
В условиях, когда банки отказываются предоставлять услуги по обмену валюты, Money Express становится надежным партнером для тех, кто ценит безопасность и удобство. Компания предлагает свои услуги не только в Латвии, но и в Эстонии, что делает её идеальным выбором для жителей всего Балтийского региона.
Разумное планирование — залог успешных поездок
Сегодня, когда экономические и политические условия постоянно меняются, важно заранее планировать свои финансовые операции. Money Express предоставляет своим клиентам возможность безопасно и выгодно подготовиться к поездкам за пределы Европейского Союза, минимизируя риски и затраты.
Информация о компании
Компания Money Express зарегистрирована в регистре предприятий 20 августа 2010 года. Уставной капитал компании составляет 445 000 евро. Оборот компании за 2023 год составил 5 396 485 евро, чистая прибыль — 186 837 евро.
За прошлый год в виде налогов компания заплатила 312 590 евро. В компании работает 32 человека. Помимо услуг по обмену валюты и покупки-продажи инвестиционного золота, компания предлагает обслуживание счетов для клиентов литовской платежной компании Paysera LT (взнос и снятие наличных), быстрые денежные переводы Swiss Remit, а также обмен евробанкнот на монеты и обратно.
Для получения более подробной информации и оформления сделок посетите сайт Money Express или свяжитесь по телефону 80808080.