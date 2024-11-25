У Елены есть десять детей. Но нет уверенности в достойной пенсии

Елена вышла замуж в 19 лет. Родившись в Лиепае, она переехала в Латгалию вслед за мужем, которому предложили работу. Девушка, получившая профессию в сфере гостиничного сервиса, вскоре целиком посвятила себя семье. Один за другим у пары начали появляться дети.

"У нас все началось подряд: старшему сейчас 15 лет, дочке - 13, еще одному сыну - 11. Потом идет череда девочек - 10, 8, 7 и 6 лет, а за ними - мальчики 4 и 2 года. Самая младшая - год и четыре месяца", - рассказывает Елена, с гордостью перечисляя всех своих детей. Говоря о своей жизни, она не скрывает счастья, с радостью и гордостью называет себя многодетной матерью.

Несмотря на удовольствие от жизни, в ее голосе иногда слышится тревога. "Я работала за всю свою жизнь всего два месяца. Все пособия оформлены на мужа - так выходит выгоднее с точки зрения денег", - объясняет она.