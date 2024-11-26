В праздники - магазины на замке. Готова ли Латвия к такой практике?

Недавно сеть магазинов Maxima Latvija сообщила, что 1 января все их торговые точки будут закрыты. Того же плана придерживается торговая сеть Lidl. Такая практика - не только на праздники, но и по выходным - уже давно норма жизни во многих странах Европы. В Латвии в прошлом году тоже продвигался подобный законопроект.
Но готова ли наша торговля и потребители к подобным изменениям? TVNET+ пообщался с торговцами и персоналом магазинов, а литовский эксперт по розничной торговле, соучредитель Pricer.LT Петрас Чепкаускас поделился цифрами и фактами.