На этой неделе был опубликован новый закон о VID, однако из него пропала норма, которая способствовала бы открытости VID в отношении собственных проверок. Депутаты Сейма признают, что это ошибка, они ее не заметили и обещают улучшения. Хотя все руководители Службы государственных доходов на словах заявляли, что хотят отчитываться обо всем перед общественностью, но это якобы не разрешено законом, и на этот раз не было даже попытки повысить прозрачность. Совсем наоборот. И это означает, что не возможно оценить, насколько качественно работает сама Служба госдоходов, сообщает передача Nekā Personīga телеканала TV3.
Сейм вычеркнул из закона о VID норму об открытости информации
VID - важное учреждение, так как оно наполняет государственный кошелек. Возможность избежать уплаты налогов привлекает много, и нередко в это вовлекаются сами сотрудники VID. Nekā personīga уже рассказывала о своеобразном "столе заказов" в службе, когда сотрудники помогали обворовывать страны или фабриковали дела против предпринимателей.
Журналистам было сложно получить доступ к этим расследованиям и материалам проверок, так как сотрудники VID информацию о конкретных налогоплательщиках разглашать не может. Однако этот запрет не абсолютный. 12-й Сейм поддержал предложение на тот момент министра финансов Даце Рейзниеце-Озолы и пополнил закон о VID, что в интересах общества VID может информировать о своей деятельности и обнаруженных нарушениях.
Служба государственных доходов, в том числе входящие в ее состав следственные органы, в интересах службы, а также в целях защиты и предотвращения общественных интересов могут информировать общественность о своей деятельности и установленных нарушениях, соблюдая презумпцию невиновности и ограничения на предоставление информации, установленные нормативными актами. (в ред. закона от 22.06.2017, вступившего в силу с 19.07.2017).
В этом году VID была реформирована. Налоговая и таможенная полиция перейдут под надзор министра финансов, а задачи Управления внутренней безопасности будет осуществлять KNAB. В ответственности VID по-прежнему будет налоговый и таможенный контроль. Останутся в руках VID и декларации должностных лиц и их проверки. Было разработано шесть разных законопроектов, за которые Сейм голосовал 31 октября этого года.
Сейм, голосуя за реорганизацию VID, принял решение и о снижении открытости.
Юридическая норма, которая ранее предусматривала в интересах общества разрешение VID информировать об обнаруженных нарушений, теперь из основного закона пропала.
Как рассказал председатель фракции СЗК, депутат Сейма Харийс Рокпелнис, он этот элемент пропустил: "Так как реформа VID была в большом пакете законопроектов. Были детали, которые удалось выцепить и обратить внимание. Это я к сожалению пропустил".
В свою очередь депутат комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Артур Бутанс сказал, что в комиссии не было по этому пункту ни дискуссии, ни отдельного голосования, что его удивило.
А глава фракции "Прогрессивных" Андрей Шуваев отметил, что информация об исчезновении нормы об информировании общества для него нова. "Я не считаю, что это были осознанные действия с моей стороны или со стороны других депутатов, ну, не было уделено осознанное внимание".
В свою очередь председатель фракции "Объединенного списка", депутат Сейма Эдгар Таварс заявил, что это очевидно было ошибкой как в бюджетной комиссией, так и в Минфине.
В Минфине рабочей группой по реформе VID руководила заместитель госсекретаря министерства Ольга Богданова. Она указывает, что норма об открытости не пропала, а перенесена в новый закон о налоговой и таможенной полициии.
"Она (юридическая норма) была включена, перенимая европейскую директиву об преступлениях. Соответственно, норма не вычеркнута, а перенесена на закон о налоговой и таможенной полиции. Мы фокусируемся не на содержательных изменениях. И целью этой реформы не было изменить какие-то вопросы по содержанию.
Однако Эдгарс Путра, бывший парламентский секретарь Министерства финансов, а ныне депутат Сейма от "Объединенного списка", напоминает, что изменения в законе о прозрачности деятельности VID касались не только уголовных расследований, но и работы всего учреждения.
В рабочую группу Минфина, которая в этом году работала над реформой VID и новыми законами, не была приглашена ни одна негосударственная организация, которая борется за открытость информации. В аннотации к законопроекту говорится, что соучастие общества к этому законопроекту не относится.
В прошлом году Re:Baltica опубликовала серию статей об образе жизни мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша, которая значительно дороже его доходов. Мэр Даугавпилса одевается в брендовую одежду, отметил свадьбу на берегу озера Комо в Италии, а его супруга приобрела большую квартиру без ипотеки. VID нарушения в декларации мэра не нашел, однако по-прежнему продолжает аудит. Однако обнаруженное не будет опубликовано, даже если будут нарушения, считает генеральный директор Службы госдоходов.
"Если мы смотрим на Андрея Элксниньша как на физическое лицо как на Байбу, Карлиса или Петериса, мы не можем публично разглашать такие данные: это регула о персональных данных, которая относится ко всем. У нас таких прав нет", - заявила передаче гендиректор VID Байба Шмите-Роке.
В свою очередь редактор и исполнительный директор Re:Baltica Санита Йемберга отметила, что они не согласны с этим, так как считают, что как у общества, так и у жителей Даугавпилса есть право знать, как живет их мэр.
"Поэтому мы будем судиться со Службой госдоходов по поводу того, что Андрей Элксниньш - не частное лицо, он должностное лицо. И контроль должностных лиц - задача VID", - сказала Йемберга.
У СМИ есть ряд законов, который гарантирует право общества на информацию. Они предоставляют журналистам особые привилегии, поскольку те работают в интересах общества. Новый закон о VID снижает открытость, и общественность не сможет оценить качество работы самой Службы государственных доходов.
Законы о реформе VID, объявленные на этой неделе, вступят в силу с 2026 года. Депутаты обещают исправить свою ошибку и до вступления реформы в силу вернуть в закон о VID обязанность информировать общественность о выявленных нарушениях.
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