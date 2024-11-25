Сейм вычеркнул из закона о VID норму об открытости информации

В этом году VID была реформирована. Налоговая и таможенная полиция перейдут под надзор министра финансов, а задачи Управления внутренней безопасности будет осуществлять KNAB. В ответственности VID по-прежнему будет налоговый и таможенный контроль. Останутся в руках VID и декларации должностных лиц и их проверки. Было разработано шесть разных законопроектов, за которые Сейм голосовал 31 октября этого года.

Сейм, голосуя за реорганизацию VID, принял решение и о снижении открытости.

Юридическая норма, которая ранее предусматривала в интересах общества разрешение VID информировать об обнаруженных нарушений, теперь из основного закона пропала.

Как рассказал председатель фракции СЗК, депутат Сейма Харийс Рокпелнис, он этот элемент пропустил: "Так как реформа VID была в большом пакете законопроектов. Были детали, которые удалось выцепить и обратить внимание. Это я к сожалению пропустил".

В свою очередь депутат комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Артур Бутанс сказал, что в комиссии не было по этому пункту ни дискуссии, ни отдельного голосования, что его удивило.

А глава фракции "Прогрессивных" Андрей Шуваев отметил, что информация об исчезновении нормы об информировании общества для него нова. "Я не считаю, что это были осознанные действия с моей стороны или со стороны других депутатов, ну, не было уделено осознанное внимание".