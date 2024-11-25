Два года назад Госконтроль опубликовал критический отчет после ревизий в семи маленьких портах Латвии. Аудиторы обнаружили несоответствия практически во всех сферах деятельности портов. Критике подверглось и непропорционально большое количество советов директоров, управляющих маленькими портами. После этой критики прошло уже два года и четыре месяца, но раздутые правления по-прежнему существуют. В свою очередь, когда один из маленьких портов в этом месяце посетил президент, политики в Риге внезапно начали двигаться очень быстро, сообщает передача Nekā Personīga телеканала TV3.
В Салацгривском порту 8 сотрудников управления контролируются 10 членами правления
В Латвии есть три больших порта - в Риге, Вентспилсе и Лиепае, они обслуживают в основном транзитные грузы. Их пристани предназначены для приема танкеров и железнодорожных составов. В свою очередь семь маленьких портов - в Салацгриве, Скулте, Юрмале, Энгуре, Мерсрагсе, Рое и Павилосте специализируются на обслуживании региональных грузоперевозок Балтийского моря. В них работают и местные рыболовные предприятия. Там могут швартоваться и яхты.
Как и в Салацгриве, еще в нескольких приморских самоуправлениях есть небольшие или маленькие порты. Однако управляют ими не столь маленькие правления.
Как установлено в законе о портах, правление маленьких портов образует местная муниципальная дума в составе не более 10 членов. Председателя правления нужно выбирать из рядов муниципальных чиновников. Но в правлении также должен работать по одному чиновнику из VARAM, министерств экономики, земледелия и сообщения, которых направляет соответственный министр. И еще в одинаковых пропорциях муниципальные депутаты и представители работающих в портах предприятий. Только в Рое правление работает в составе шести человек. В остальных портах - 8, 9 и максимально разрешенное число в 10 членов правления.
Скултский порт - самый крупный их маленьких портов. Его председатель правления - мэр Саулкрасты Нормунд Лицис. Он демонстрирует построенную неполный год назад пристань, работающее в порту кораблестроительное предприятие и рассказывает, что у них бизнес набирает обороты. Больше всего в Скулте перегружают дерева и торфа. Планируют развить пристань для яхт и парусный спорт для молодежи.
Несмотря на то, что в правлении порта работают несколько человек, в Скултском порту за их работой следят девять членов правления. Среди них четверо, назначенных министерством. Мэр поясняет, что обычно на собраниях люди от министерств принимают участие удаленно. Иногда приезжают и в порт.
За заседание каждый его сотрудник получает минимальную зарплату. В год вместе с налогами работа правления обходится в 100 тысяч евро.
Это означает, что сотрудники министерств за собрание в Zoom продолжительностью в 1-2 часа получают около 700 евро. Закон предусматривает, что заседания нужно созывать не менее раза в три месяца. В Скултском порту они проходят практически каждый месяц.
Точно такая же ситуация и в Салацгриве, где в порту работает правление с 10 членами. Его управляющий и председатель правления порта о такой по их мнению нерациональной трате денег годами рассказывали нескольким министрам сообщения, однако политики в Риге оставляли все без изменений. Это и осложняло работу порта, так как созыв каждого заседания правления стоило довольно много денег, поэтому часто вопросы накапливались в кучу, чтобы их можно было вместе рассмотреть в рамках одного заседания.
Как рассказывает Иво Истенайс, управляющий Салацгривским портом, получается, что чтобы принять решение по вопросу, который принес бы порту несколько сотен евро, нужно потратить семь тысяч на зарплату правления. Действующим в Латвии громоздким управлением маленькими портами и огромными советами директоров удивлены и работающие в Салацгриве предприниматели из Эстонии.
По словам председателя муниципальной думы Лимбажского края и председателя правления Салацгривского порта Дагниса Страубергса, после того, как о проблеме рассказали президенту, приехавшему с визитом в Салацгриву, начались резкие действия.
Всего в маленькие порты со стороны государства назначены 17 сотрудников различного уровня от министерств экономики, VARAM, сообщения и земледелия. Зарплату члену правления устанавливают, если в прошлом году порт перегрузил по меньшей мере 200 тысяч тонн. Так, например, чиновники от Министерства экономики работают в двух или даже трех маленьких портах одновременно, а зарплату получают только в Салацгриве, Скулте и Энгуре. В этом году это 700 евро, а с января зарплаты вырастут до 740 евро. В самых маленьких портах, например, в Рое или Юрмале, зарплаты правлению не платят.
8 ноября президент Латвии признался в интервью, что сам упустил из виду нелепость с огромными размерами правлений в маленьких портах. И считает, что с этим нужно срочно что-то делать.
После откровений президента в Салацгриве Рига вдруг забурлила. В конце лета Министерство сообщения представило правительству информационный доклад о том, как улучшить реформу портов. В нем даже не упоминались малые порты. Теперь министерство обещает исправить документ. По горячим следам депутаты собираются внести поправки и в закон, ведь маленькими портами, безусловно, могут управлять гораздо меньшие по размеру советы. Министр экономики предлагает резко сократить количество чиновников, оставив только представителя от Министерства сообщения. Министерство земледелия разработало поправки, которые позволят ему сохранить право голоса в малых советах, и предлагает, чтобы закон устанавливал максимум шесть членов, по одному от Министерства земледелия и Министерства сообщения, с самоуправлением в качестве председателя и, при необходимости, еще одним членом совета (минимум - один от самоуправления), и чтобы в него входили два работающих в порту предпринимателя.
Министр транспорта Каспарс Бришкенс отвергает обвинения в том, что вопрос был поднят только после того, как президент Латвии интерес проявил президент. Планы что-то сделать были и раньше.
На все малые порты вместе взятые приходится всего несколько процентов перегружаемых в Латвии грузов, но их работа очень важна для местных самоуправлений.
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