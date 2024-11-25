В Салацгривском порту 8 сотрудников управления контролируются 10 членами правления

Как рассказывает Иво Истенайс, управляющий Салацгривским портом, получается, что чтобы принять решение по вопросу, который принес бы порту несколько сотен евро, нужно потратить семь тысяч на зарплату правления. Действующим в Латвии громоздким управлением маленькими портами и огромными советами директоров удивлены и работающие в Салацгриве предприниматели из Эстонии.

По словам председателя муниципальной думы Лимбажского края и председателя правления Салацгривского порта Дагниса Страубергса, после того, как о проблеме рассказали президенту, приехавшему с визитом в Салацгриву, начались резкие действия.

Всего в маленькие порты со стороны государства назначены 17 сотрудников различного уровня от министерств экономики, VARAM, сообщения и земледелия. Зарплату члену правления устанавливают, если в прошлом году порт перегрузил по меньшей мере 200 тысяч тонн. Так, например, чиновники от Министерства экономики работают в двух или даже трех маленьких портах одновременно, а зарплату получают только в Салацгриве, Скулте и Энгуре. В этом году это 700 евро, а с января зарплаты вырастут до 740 евро. В самых маленьких портах, например, в Рое или Юрмале, зарплаты правлению не платят.

8 ноября президент Латвии признался в интервью, что сам упустил из виду нелепость с огромными размерами правлений в маленьких портах. И считает, что с этим нужно срочно что-то делать.

После откровений президента в Салацгриве Рига вдруг забурлила. В конце лета Министерство сообщения представило правительству информационный доклад о том, как улучшить реформу портов. В нем даже не упоминались малые порты. Теперь министерство обещает исправить документ. По горячим следам депутаты собираются внести поправки и в закон, ведь маленькими портами, безусловно, могут управлять гораздо меньшие по размеру советы. Министр экономики предлагает резко сократить количество чиновников, оставив только представителя от Министерства сообщения. Министерство земледелия разработало поправки, которые позволят ему сохранить право голоса в малых советах, и предлагает, чтобы закон устанавливал максимум шесть членов, по одному от Министерства земледелия и Министерства сообщения, с самоуправлением в качестве председателя и, при необходимости, еще одним членом совета (минимум - один от самоуправления), и чтобы в него входили два работающих в порту предпринимателя.

Министр транспорта Каспарс Бришкенс отвергает обвинения в том, что вопрос был поднят только после того, как президент Латвии интерес проявил президент. Планы что-то сделать были и раньше.

На все малые порты вместе взятые приходится всего несколько процентов перегружаемых в Латвии грузов, но их работа очень важна для местных самоуправлений.

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