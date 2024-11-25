Латвийское предприятие военных технологий Origin Robotics получит 4,5 млн евро из Европейского оборонного фонда. Выделение этих средств утвердила Европейская комиссия, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Латвийское предприятие получит 4,5 млн евро на разработку новых беспилотников для ЕС
Финансирование предоставлено для разработки технологий беспилотных аппаратов, позволяющих значительно расширить возможности использования высокоточных боеприпасов. Это инновационные разработки в масштабе всей Европы, которые также значительно укрепят обороноспособность вооруженных сил Латвии.
Как заявил министр обороны Андрис Спрудс, развитие оборонной промышленности сегодня является одним из приоритетов Латвии, а участие латвийских предприятий в проектах Европейского оборонного фонда - одним из способов повышения производительности, расширения экспортных возможностей и роста латвийской оборонной промышленности.
Ведущим партнером в проекте разработке технологий беспилотных аппаратов является Origin Robotics, также в нем участвуют партнеры из Литвы и Германии, а поддержку оказывают Еврокомиссия, министерства обороны Латвии, Германии и Литвы.
Министерство обороны призывает латвийские предприятия активно использовать возможности Европейского оборонного фонда, чтобы развивать оборонную промышленность Латвии и повышать конкурентоспособность.
Согласно данным Firmas.lv, бенефициарами Origin Robotics являются Агрис Кипурс и Илья Невдах. В прошлом году оборот предприятия составил 147 499 евро, прибыль - 188 374 евро.
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