В правительстве во вторник возникли острые дискуссии между министром сообщения Каспаром Бришкенсом и премьер-министром Эвикой Силиней об идее параллельно с созданием трансграничного соединения оценить техническо-экономическое обоснование соединений Рижский центральный вокзал - Упеслеяс и Рижский аэропорт - Миса, сообщает агентство LETA.
Между Силиней и Бришкенсом возникла острая дискуссия о Rail Baltica
Силиня на заседании правительства высказалась в адрес Бришкенса. "Мы мнемся на месте именно потому, что ты продолжаешь придерживаться того, что Рига должна быть построена на первом этапе. Денег на это нет! Ты сам не принес решение! Говорить сейчас о том, что когда-нибудь Рига будет [финансироваться] за счет государственно-частного партнерства (ГЧП) - утопия, если у нас будет ГЧП, возможно, нужно, чтобы мы соединили основную трассу с какой-то первой функциональной точкой, связать Ригу с [поездами] Vivi! Будем открыты и честны", - отметила премьер.
"Тогда не говорите, что Министерство сообщения принесет нехватающие миллиарды, у нас нет такой возможности", - сказал Бришкенс.
Силиня указала, что Министерство сообщения приносит в правительство нереальные планы. "Тогда принесите нам и деньги! Так было все время - приносят нереальный план и просят денег у Министерства финансов или премьера. И я теперь говорю - если хотите, чтобы боролись за финансирование, принесите нам более реалистичный план. Этот план не реалистичен, что Рига когда-то, не знаю когда", - сказала премьер.
Силиня отметила, что если бы ей нужно будет выбирать, соединять функционально или чтобы поезд вообще доходил до Риги, она сделает это, будет найдено финансирование, требующееся дополнительно, будет создано соединение с Ригой, с Vivi. "И наши люди из регионов смогут доехать на поезде как до аэропорта и Риги, так и до Rail Baltica", - отметила Силиня.
В то же время премьер-министр заявила, что правительство не будет тратить вдвое больше денег на соединение с Ригой.
В представленном Минсообщения Кабинету министров протокольном решении говорится, что планируется провести техническо-экономический анализ участков Упеслеяс - Рижский центральный вокзал и Миса - Рижский аэропорт, чтобы оценить возможность создания на первом этапе железнодорожного сообщения колеи европейской ширины с одним из международных вокзалов Риги.
Силиня захотела узнать, сколько денег потребуется на такое исследование и какими ресурсами это можно сделать. "Я сейчас не хочу ничего поддерживать, так как на это нет финансирования", - сказала Силиня.
Член правления RB Rail Кития Грушкевица указала, что RB Rail могла бы провести это исследование в минимальном объеме, используя внутренних инженеров. "Можем шаг за шагом продвигаться вперед. Первый шаг - соединение Рижского вокзала в имеющуюся железнодорожную инфраструктуру", - добавила Силиня.
Премьер отметила, что она понимает, зачем проводить такое исследование, однако это может снять главный фокус проекта. "Нужно понимать, что есть нехватка финансирования, мы можем работать только с тем, чтобы было финансирование Евросоюза, однако это финансирование всех трех стран Балтии".
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