Между Силиней и Бришкенсом возникла острая дискуссия о Rail Baltica

Силиня отметила, что если бы ей нужно будет выбирать, соединять функционально или чтобы поезд вообще доходил до Риги, она сделает это, будет найдено финансирование, требующееся дополнительно, будет создано соединение с Ригой, с Vivi. "И наши люди из регионов смогут доехать на поезде как до аэропорта и Риги, так и до Rail Baltica", - отметила Силиня.

В то же время премьер-министр заявила, что правительство не будет тратить вдвое больше денег на соединение с Ригой.

В представленном Минсообщения Кабинету министров протокольном решении говорится, что планируется провести техническо-экономический анализ участков Упеслеяс - Рижский центральный вокзал и Миса - Рижский аэропорт, чтобы оценить возможность создания на первом этапе железнодорожного сообщения колеи европейской ширины с одним из международных вокзалов Риги.

Силиня захотела узнать, сколько денег потребуется на такое исследование и какими ресурсами это можно сделать. "Я сейчас не хочу ничего поддерживать, так как на это нет финансирования", - сказала Силиня.

Член правления RB Rail Кития Грушкевица указала, что RB Rail могла бы провести это исследование в минимальном объеме, используя внутренних инженеров. "Можем шаг за шагом продвигаться вперед. Первый шаг - соединение Рижского вокзала в имеющуюся железнодорожную инфраструктуру", - добавила Силиня.

Премьер отметила, что она понимает, зачем проводить такое исследование, однако это может снять главный фокус проекта. "Нужно понимать, что есть нехватка финансирования, мы можем работать только с тем, чтобы было финансирование Евросоюза, однако это финансирование всех трех стран Балтии".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!