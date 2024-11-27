Правительство концептуально поддержало приоритетные задачи первого этапа Rail Baltica

Министр сообщения Каспар Бришкенс считает, что SM выполнило свою работу. "Мы сократили стоимость первого этапа более чем на 3 миллиарда евро и представили правительству реалистичный план реализации, не строя замков мечты. Концептуальное решение правительства - это четкий сигнал для Европейской комиссии и партнеров проекта, которые давно этого ждали", - сказал он.

Бришкенс отмечает, что это концептуальное решение свидетельствует о готовности правительства взять на себя совместную ответственность за реализацию проекта Rail Baltica и обеспечивает ясность в отношении конкретных дальнейших шагов по реализации проекта. "В то же время это означает, что Латвия сможет более уверенно представлять себя на переговорах по следующему многолетнему бюджету ЕС, что крайне важно для обеспечения будущей европейской финансовой поддержки проекта", - добавил министр.

Он также указал, что SM продолжит детально и в сотрудничестве с другими профильными министерствами изучать подробные вопросы, связанные с реализацией базовой фазы, по которым не было достигнуто соглашение.

Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что правительство в концептуальном плане согласилось с тем, что, если отбросить все лишнее, в приоритетном порядке должен быть построен основной маршрут, соединяющий Литву, Латвию и Эстонию.