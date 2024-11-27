Правительство во вторник, 26 ноября, концептуально утвердило приоритетные задачи первого этапа строительства Rail Baltica в Латвии, сообщили агентству LETA в Министерстве сообщения (SM).
Правительство концептуально поддержало приоритетные задачи первого этапа Rail Baltica
SM отмечает, что правительство концептуально одобрило следующие приоритетные задачи: как развивать трансграничную линию 1435 мм Rail Baltica от литовско-латвийской границы до латвийско-эстонской границы последовательно, в соответствии с наличием финансирования, и соответствующим образом планировать строительство маршрута.
Правительство также в целом поддержало завершение строительства пассажирского вокзала Rail Baltica в аэропорту Риги и южной части Центрального железнодорожного вокзала Риги в минимальном объеме, чтобы обеспечить их функциональность в рамках существующей железнодорожной инфраструктуры.
Кроме того, SM продолжит работу над упрощением технических решений для проекта Rail Baltica и снижением общих расходов на проект, включая административные расходы.
В то же время правительство концептуально согласовало, чтобы SM дополнило информационный отчет по проекту в соответствии с протоколом заседания Кабинета министров и представило его на повторное рассмотрение до 10 декабря текущего года для дальнейшего согласования последующих шагов, необходимых для реализации приоритетных задач.
Представители SM отмечают, что на заседании правительства были одобрены приоритетные задачи, которые будут реализованы за счет средств, уже полученных от фонда Connecting Europe Facility (CEF) и Программы финансирования военной мобильности, а также других фондов ЕС.
Министр сообщения Каспар Бришкенс считает, что SM выполнило свою работу. "Мы сократили стоимость первого этапа более чем на 3 миллиарда евро и представили правительству реалистичный план реализации, не строя замков мечты. Концептуальное решение правительства - это четкий сигнал для Европейской комиссии и партнеров проекта, которые давно этого ждали", - сказал он.
Бришкенс отмечает, что это концептуальное решение свидетельствует о готовности правительства взять на себя совместную ответственность за реализацию проекта Rail Baltica и обеспечивает ясность в отношении конкретных дальнейших шагов по реализации проекта. "В то же время это означает, что Латвия сможет более уверенно представлять себя на переговорах по следующему многолетнему бюджету ЕС, что крайне важно для обеспечения будущей европейской финансовой поддержки проекта", - добавил министр.
Он также указал, что SM продолжит детально и в сотрудничестве с другими профильными министерствами изучать подробные вопросы, связанные с реализацией базовой фазы, по которым не было достигнуто соглашение.
Премьер-министр Эвика Силиня отметила, что правительство в концептуальном плане согласилось с тем, что, если отбросить все лишнее, в приоритетном порядке должен быть построен основной маршрут, соединяющий Литву, Латвию и Эстонию.
Силиня подчеркнула, что необходимо четко понимать, как закончить две станции, которые начали строить в Риге - на Центральном вокзале и в аэропорту, чтобы привести их к разумному решению с точки зрения строительства и функциональности.
Она отметила, что в настоящее время ведутся переговоры с Еврокомиссией о перераспределении финансирования из европейских фондов, причем речь идет не о финансировании Rail Baltica из CEF, а о другом финансировании. Идет работа по поиску решения для перераспределения этих средств и обеспечения функциональности станций, чтобы пассажиры могли путешествовать между аэропортом и центром даже на существующих поездах Vivi.
Премьер-министр добавила, что продолжается работа и над тем, как будут финансироваться оставшиеся участки, поскольку выделенные средства не покроют расходы на подключение стран Балтии.
Силиня также подчеркнула, что важно, как Литва обеспечит финансирование сообщения с Латвией, а Эстония, ожидая решения латвийского правительства, должна понять, сможет ли она отправить в Латвию поезд, который планирует построить.
Согласно последним оценкам совместного предприятия стран Балтии RB Rail, стоимость первой очереди проекта в странах Балтии может составить 14,3 млрд евро, в том числе в Латвии - 5,5 млрд евро.
Общая стоимость железнодорожной магистрали в странах Балтии может составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году затраты на реализацию проекта оценивались в 5,8 млрд евро.
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