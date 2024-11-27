Легенда хоккея Балдерис и его родственники обсудят закрытие двух своих агрофирм

Она также выразила мнение, что Балдерис-Силдедзис использует это внеочередное собрание в качестве тактики устрашения.

Уже сообщалось, что в октябре этого года суд первой инстанции принял решение взыскать с Каспара Бруновскиса, который является крестником Балдериса-Силдедзиса, в пользу последнего 4,2 миллиона евро, а в ноябре 2024 года по иску Балдериса-Силдедзиса суд наложил арест на имущество Бруновскиса.

Балдерис-Силдедзис обратился в суд с ходатайством об аресте счетов и активов Бруновскиса, поскольку тот якобы начал отчуждать свои активы после решения суда о взыскании 4,2 млн евро.

25,21% капитала Ķeizarsils принадлежит Бруновскису, 24,93% - Бруновской, а Балдерису-Силдедзису и Аните Балдере-Силдедзе принадлежит по 24,93%, согласно информации Firmas.lv.

В свою очередь в Ezerkauliņi Agro Бруновскису и Бруновской принадлежит по 25%, Диане Балдере-Силдедзе - 20%, а Балдерису-Силдедзису и Аните Балдере-Силдедзе - по 15%.

Оборот компании Ķeizarsils в прошлом году составил 7,185 млн евро, что на 2,5% больше, чем годом ранее, однако компания понесла убытки в размере 699 335 евро, хотя предыдущий год завершила с прибылью. Ķeizarsils была зарегистрирована в 2005 году с уставным капиталом 29 988 евро.

Оборот Ezerkauliņi Agro в 2022 году составил 720 877 евро, а прибыль - 762 312 евро. Финансовые данные за 2023 год пока не обнародованы.

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