В среду, 27 ноября, участники предприятий по выращиванию и переработке овощей SIA Ezerkauliņi Agro и SIA Ķeizarsils на внеочередных собраниях примут решение о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации и назначении ликвидатора, сообщил совладелец предприятия Хелмут Балдерис-Силдедзис, знаменитый латвийский хоккеист и кавалер ордена Трех звезд. В то же время Кристине Бруновска, совладелица и член правления обеих компаний, заявила, что такие решения маловероятны.
Легенда хоккея Балдерис и его родственники обсудят закрытие двух своих агрофирм
В пресс-релизе Балдериса-Силдедзиса говорится, что между семьями владельцев двух компаний существуют давние и на данный момент неразрешимые разногласия в связи с тем, что лица, входящие в правления компаний, не обеспечивают соблюдение интересов других членов, в том числе скрывая информацию о компаниях, на которую все члены имеют неограниченные права.
Балдерис-Силдедзис также отмечает, что члены компании не могут договориться об изменениях в составе совета директоров и организации деятельности компании, чтобы обеспечить равные и единые права для всех членов.
"Эгоистичное и авторитарное поведение членов правлений Ezerkauliņi Agro и Ķeizarsils привело к тому, что часть владельцев фактически лишены возможности участвовать в управлении предприятием, а значит, дальнейшая деятельность предприятий стала практически невозможной", - отмечает Балдерис-Силдедзис.
Бруновска сообщила, что внеочередные собрания членов правлений назначены на среду в 14:00 и 15:00.
В то же время она отметила, что для принятия решений на собраниях требуется две трети голосов членов, представленных на собрании, что в данном случае маловероятно. "Мы хотим сохранить компании, потому что они являются важными игроками в сельском хозяйстве, налогоплательщиками и поставщиками рабочих мест", - подчеркнула Бруновска.
Она также выразила мнение, что Балдерис-Силдедзис использует это внеочередное собрание в качестве тактики устрашения.
Уже сообщалось, что в октябре этого года суд первой инстанции принял решение взыскать с Каспара Бруновскиса, который является крестником Балдериса-Силдедзиса, в пользу последнего 4,2 миллиона евро, а в ноябре 2024 года по иску Балдериса-Силдедзиса суд наложил арест на имущество Бруновскиса.
Балдерис-Силдедзис обратился в суд с ходатайством об аресте счетов и активов Бруновскиса, поскольку тот якобы начал отчуждать свои активы после решения суда о взыскании 4,2 млн евро.
25,21% капитала Ķeizarsils принадлежит Бруновскису, 24,93% - Бруновской, а Балдерису-Силдедзису и Аните Балдере-Силдедзе принадлежит по 24,93%, согласно информации Firmas.lv.
В свою очередь в Ezerkauliņi Agro Бруновскису и Бруновской принадлежит по 25%, Диане Балдере-Силдедзе - 20%, а Балдерису-Силдедзису и Аните Балдере-Силдедзе - по 15%.
Оборот компании Ķeizarsils в прошлом году составил 7,185 млн евро, что на 2,5% больше, чем годом ранее, однако компания понесла убытки в размере 699 335 евро, хотя предыдущий год завершила с прибылью. Ķeizarsils была зарегистрирована в 2005 году с уставным капиталом 29 988 евро.
Оборот Ezerkauliņi Agro в 2022 году составил 720 877 евро, а прибыль - 762 312 евро. Финансовые данные за 2023 год пока не обнародованы.
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