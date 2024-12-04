2025 год приближается, а с ним - изменения, которые затронут почти всех жителей Латвии. Новые налоги, повышение зарплат и пенсий начнут действовать уже с 1 января. TVNET+ собрал главное, что нужно знать об этом.
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Пенсии, зарплаты, налоги: что изменится в 2025 году
2025 год станет временем значительных изменений в налоговой системе Латвии. Министерство финансов уверено, что эти реформы приведут к росту доходов у 95% работников. Наибольший прирост почувствуют те, чья зарплата составляет до 2500 евро.