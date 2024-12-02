Эксперт: ликвидация ж/д сообщения с РФ ускорит развитие экономики Латвии

"У нас есть олицетворение этого направления - это господин Лембергс, который всегда говорил, что все будет хорошо и так далее. Он приобрел актив, который от него зависел. У него были друзья в Риге - [Айнар] Шлесерс и [Андрис] Шкеле, которые присоединились к этой команде. Они продолжали "резать сыр", который там был, и влиять на все политические процессы. Вот почему мы оказались там, где оказались".