Единственный смысл существования железнодорожного сообщения с Россией сейчас - это содействие вторжению армии страны-агрессора, а также контрабанда. Партнер консалтинговой компании Prudentia Гиртс Рунгайнис в подкасте Piķis un ģēvelis! отметил, что экономика Латвии только выиграет, если рельсы в этом направлении будут демонтированы, сообщает портал tv3.lv.
Эксперт: ликвидация ж/д сообщения с РФ ускорит развитие экономики Латвии
Ранее в публичной сфере звучали идеи о демонтаже железнодорожных путей, ведущих в Россию. В подкасте отмечается, что лучшие времена латвийской транзитной отрасли остались в прошлом.
Рунгайнис согласен, что в настоящее время она превратилась в своего рода социальную программу.
Он подчеркивает, что нынешняя ситуация отражает огромное влияние, которое оказывал Айвар Лембергс:
"У нас есть олицетворение этого направления - это господин Лембергс, который всегда говорил, что все будет хорошо и так далее. Он приобрел актив, который от него зависел. У него были друзья в Риге - [Айнар] Шлесерс и [Андрис] Шкеле, которые присоединились к этой команде. Они продолжали "резать сыр", который там был, и влиять на все политические процессы. Вот почему мы оказались там, где оказались".
"До тех пор, пока есть возможность отмывать деньги, пока есть возможность торговать с врагом и заниматься бизнесом с низкой добавленной стоимостью, где можно обойтись коррупцией и не быть глобально конкурентоспособным… Потому что быть глобально конкурентоспособным - это сложно. Для этого нужно быть в форме, отслеживать новые тренды, уметь адаптироваться", - продолжил Рунгайнис.
"Нужно организовывать реальный, конкурентоспособный бизнес XXI века. Работать с цифровыми технологиями, современными идеями и конкурировать с другими. А это тяжело. Понятно, что легче пить водку и отмывать деньги", - резко заявил экономический эксперт.
По его мнению, сохраняются железнодорожные ветки, единственный смысл которых - облегчить ввод российской армии, а также контрабанду, и, к сожалению, латвийское государство не может, не хочет или боится их "перерезать".
"В принципе, все это должно быть закрыто. Мы могли бы просто разобрать эти железнодорожные пути. Для латвийской экономики это было бы лучше, потому что нас бы вынудили думать, как действовать по-другому", - выразил свое мнение Рунгайнис.
Видео: Сюжет подкаста Piķis un ģēvelis!
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