Стал известен ТОП-100 предпринимателей, которые заработали больше всех в Латвии. Список опубликован Dienas Bizness в сотрудничестве с Lursoft, Лато Лапсой и Кристине Бормане. Следует отметить, что в этом списке не указывается, сколько денег находится на личных счетах предпринимателей, а также не раскрываются потенциальные убытки.
Названы самые успешные предприниматели Латвии
Список самых прибыльных предпринимателей показывает прибыль или убытки компаний, принадлежащих тому или иному предпринимателю, в соответствии с его долей в этих компаниях.
1. Арнис Риекстиньш (3-е место в прошлом году) - 51 959 132 евро
Риекстиньш является совладельцем технологической компании SIA Mikrotīkls, владея 50% долей капитала. Уже четвертый год подряд он входит как минимум в первую десятку списка, так как Mikrotīkls завершила предыдущий год с прибылью в 100,05 миллиона евро.
Кроме того, Риекстиньшу принадлежит половина капитала SIA Starjt, прибыль которого составила 3,23 миллиона евро.
В целом он инвестировал в четыре компании, из которых лишь одна - SIA Adaži Airpark - в прошлом году работала с убытком. Другая компания, SIA Classic Air, принесла Риекстиньшу 346,46 тысячи евро прибыли, что позволило ему занять первое место в этом списке, совсем немного опередив своего партнера Джона Мартина Талли.
2. Джон Мартин Талли (2-е место) - 51 646 932 евро
Талли является вторым совладельцем SIA Mikrotīkls (50%) и многолетним председателем правления компании. В списке самых прибыльных предпринимателей он снова удерживает вторую позицию.
Совместно с Риекстиньшем он владеет долями в двух компаниях, включая SIA Starjt, которая также получила прибыль в размере 3,23 миллиона евро. Таким образом, инвестиции в эти две успешные компании обеспечили ему доход более 51,64 миллиона евро.
3. Айгар Кесенфелдс (8-е место в прошлом году) - 16 507 207 евро
За год Кесенфелдс, миллионер из Лиепаи, поднялся в рейтинге с восьмого на третье место. Он активно развивает свои компании, используя листинг акций на бирже.
Кесенфелдс напрямую владеет всеми акциями холдинговой компании AS ALPPES Capital, которая является участником в 25 других предприятиях. В прошлом году эта компания работала с прибылью в 16,77 миллиона евро.
Две другие компании, которыми напрямую владеет предприниматель, SIA Merito Management AIFP и SIA Merito Partners, завершили год с убытками в размере 109,17 и 338,28 тысячи евро соответственно.
4. Владимир Шинкевич (18-е место в прошлом году) - 16 056 047 евро
Имя Шинкевича второй год подряд появляется в списке крупнейших предпринимателей. Как и в прошлом году, основную прибыль Шинкевичу принес принадлежащий ему оптовый торговец химическими веществами SIA Enamine, который заработал 15,60 миллиона евро.
Также Шинкевич владеет компанией SIA Chemspace, которая в 2023 году получила прибыль в размере 44,51 тысячи евро. Его 49,98% капитала в компании SIA A-PLATE принесли доход в размере 27,46 тысячи евро.
5. Эрик Байбеков (-) - 9 328 112 евро
Байбеков является крупнейшим владельцем компании по оптовой торговле химическими веществами SIA Chemispec с 51% акций. Столь внушительную прибыль ему удалось получить впервые. Компания завершила прошлый год с прибылью в 18,29 миллиона евро, а в августе этого года, с разрешения Совета по конкуренции, совместно с SIA Booking Group приобрела здание офиса SEB банка в Валдлаучи.
6. Арманд Стродс (-) - 8 461 159 евро
Интересный случай - в прошлом году Стродс с почти 10 миллионами евро убытков возглавил список предпринимателей с самыми большими убытками. Его доля в SIA Investments Projects, которая является единственным владельцем компании по управлению отходами Lautus, снизилась до 78,06%. Однако компания смогла получить 10,83 миллиона евро прибыли.
Также Стродс владеет всеми долями капитала SIA Mītnes, которое в прошлом году заработало 6487 евро, и 40% капитала в SIA Jesperi Timber, чьи финансовые результаты за прошлый год равны нулю.
7. Улдис Асарс (-) - 7 840 946 евро
Асарс является единственным владельцем SIA AKZ. Этим предприятием он владеет через полностью контролируемую холдинговую компанию SIA Mercador, которая в прошлом году заработала 7,85 миллиона евро.
Также под его контролем находится 40% капитала SIA Čuguna Projekts, которое завершило прошлый год с убытком в 15 963 евро.
8. Петерис Сенканс (-) - 7 522 898 евро
Сенканс является крупнейшим владельцем компании SIA Piche, занимающейся развитием недвижимости и созданием индустриальных парков. Ему принадлежит 95,31% капитала компании. Сенканс несколько раз входил в список самых богатых людей.
Компания, которая в прошлом году заявила о переходе к жилым проектам, завершила год с прибылью в 7,89 миллиона евро.
9. Янис Силиньш (28-е место в прошлом году) - 7 364 599 евро
Владелец лесохозяйственной компании SIA Baltu koks второй год подряд входит в список самых богатых предпринимателей. Основную прибыль, как и в прошлом году, принесла полностью принадлежащая ему компания по покупке и продаже недвижимости SIA Baltu Investments, завершившая год с прибылью в 7,44 миллиона евро.
Силиньш также владеет 99,97% капитала SIA Baltu koks, прибыль которого составила 68 192 евро. Всего ему принадлежат доли в семи компаниях, из которых четыре завершили 2023 год с убытками.
10. Алексей Владышев (13-е место в прошлом году) - 7 243 322 евро
Владышев, владелец технологической компании SIA Zabbix, уже пятый год подряд входит в число крупнейших предпринимателей. Несмотря на то, что прибыль Zabbix снизилась по сравнению с предыдущим годом, позиция Владышева в рейтинге улучшилась на три места.
В прошлом году принадлежащая ему компания завершила финансовый год с прибылью в 7,24 миллиона евро. Это единственная компания, которой он владеет.
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