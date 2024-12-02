Названы самые успешные предприниматели Латвии

Совместно с Риекстиньшем он владеет долями в двух компаниях, включая SIA Starjt, которая также получила прибыль в размере 3,23 миллиона евро. Таким образом, инвестиции в эти две успешные компании обеспечили ему доход более 51,64 миллиона евро.

3. Айгар Кесенфелдс (8-е место в прошлом году) - 16 507 207 евро

За год Кесенфелдс, миллионер из Лиепаи, поднялся в рейтинге с восьмого на третье место. Он активно развивает свои компании, используя листинг акций на бирже.

Кесенфелдс напрямую владеет всеми акциями холдинговой компании AS ALPPES Capital, которая является участником в 25 других предприятиях. В прошлом году эта компания работала с прибылью в 16,77 миллиона евро.

Две другие компании, которыми напрямую владеет предприниматель, SIA Merito Management AIFP и SIA Merito Partners, завершили год с убытками в размере 109,17 и 338,28 тысячи евро соответственно.

4. Владимир Шинкевич (18-е место в прошлом году) - 16 056 047 евро

Имя Шинкевича второй год подряд появляется в списке крупнейших предпринимателей. Как и в прошлом году, основную прибыль Шинкевичу принес принадлежащий ему оптовый торговец химическими веществами SIA Enamine, который заработал 15,60 миллиона евро.

Также Шинкевич владеет компанией SIA Chemspace, которая в 2023 году получила прибыль в размере 44,51 тысячи евро. Его 49,98% капитала в компании SIA A-PLATE принесли доход в размере 27,46 тысячи евро.

5. Эрик Байбеков (-) - 9 328 112 евро