В уходящий рабочий день произошло много важных событий - рассказываем историю о рисках сексуального насилия в больнице, какую погоду ждать на следующей недели, а RUS TVNET спросил, что рижане думают о закрытых магазинах 1 января. Об этих и других новостях пятницы, 29 ноября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 29 ноября ⟩ Жители о закрытых магазинах 1 января, риски насилия в больнице и погода на выходные
Новости Латвии:
1 января 2025 года на один день будут закрыты все магазины Maxima и Lidl в Латвии. RUS TVNET отправился на улицы столицы, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, доставит ли им это неудобства. Ответы смотрите на видео!
"Это ее самая тяжелая эмоциональная травма, которая проявляется в частых кошмарах и приступах паники", - в присланном после публикации статьи Apollo.lv о 7-м отделении Детской клинической университетской больницы (BKUS) письме пишет Аманда (имя изменено). В 2009 году ее на тот момент семилетняя дочь была помещена в это отделение. У девочки были диагностированы тяжелые нарушения аутистического спектра. Аманда захотела поделиться с нами своей историей, так как опыт пребывания с дочкой в отделении психиатрии стал одним из самых эмоционально тяжелых этапов жизни, который отдается болью и сегодня. Дочь тогда начала задавать маме прямые и детальные вопросы о сексуальных действиях, которые не были характерны для ее возраста.
На прошлой неделе Госполиция по подозрению в обеспечении незаконного телевидения провела санкционированный обыск в Даугавпилсе у мужчины 1966 г. р., против которого начат уголовный процесс.
В четверг, 28 ноября, на территории Резекненского края состоялись масштабные учения по поиску и спасению в гражданской авиации, организованные Государственной пограничной охраной.
У фармацевтов вызывает опасения новая модель регулирования наценок на медикаменты. О том, с какими проблемами могут столкнуться пациенты уже с 1 января 2025 года рассказала научный сотрудник кафедры фармакологии Медицинского факультета Латвийского университета Зане Дзиркале.
За рубежом:
Если для большинства из нас посещение туалета в течение рабочего дня является обычным делом, то для некоторых работающих жителей Эстонии это огромная проблема, поскольку их начальник зорко следит и подсчитывает, кто, когда и как долго отлучался по нужде. А потом шлет своим подчиненным гневные письма, в которых отчитывает за слишком частое посещение туалета. А иногда даже грозится оштрафовать их за это, пишет Rus.Postimees.
Главным событием, обсуждаемым кремлевскими пропагандистами на прошлой неделе, стало, конечно же, испытание Россией 21 ноября экспериментальной баллистической ракеты средней дальности "Орешник", поразившей украинский город Днепр. Россия заявила, что это было ответом на атаки Украины на военную инфраструктуру в Курской и Брянской областях России с использованием ракет большой дальности, поставленных Соединенными Штатами и Великобританией.
Нынешняя зима в Европе может стать самой холодной со времен полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, оказав новое давление на и без того высокие цены на энергоресурсы.
Обломки потерпевшего крушение в понедельник грузового самолета немецкой логистической компании DHL в пятницу перевезены с места аварии в Вильнюсе в специальный ангар, сообщили в департаменте полиции Литвы.
Потери в живой силе российских войск в Украине к утру пятницы составили 738 660 военнослужащих, сообщает Генштаб украинской армии.
Интересное чтиво:
В этом году Рига заняла четвертое место в голосовании за лучшие направления рождественских ярмарок European Best Destinations 2024, сообщает Рижское агентство инвестиций и туризма (RITA).
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