Главное за 29 ноября Жители о закрытых магазинах 1 января, риски насилия в больнице и погода на выходные

1 января 2025 года на один день будут закрыты все магазины Maxima и Lidl в Латвии . RUS TVNET отправился на улицы столицы, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, доставит ли им это неудобства. Ответы смотрите на видео!

"Это ее самая тяжелая эмоциональная травма, которая проявляется в частых кошмарах и приступах паники", - в присланном после публикации статьи Apollo.lv о 7-м отделении Детской клинической университетской больницы (BKUS) письме пишет Аманда (имя изменено). В 2009 году ее на тот момент семилетняя дочь была помещена в это отделение. У девочки были диагностированы тяжелые нарушения аутистического спектра. Аманда захотела поделиться с нами своей историей, так как опыт пребывания с дочкой в отделении психиатрии стал одним из самых эмоционально тяжелых этапов жизни, который отдается болью и сегодня. Дочь тогда начала задавать маме прямые и детальные вопросы о сексуальных действиях, которые не были характерны для ее возраста.