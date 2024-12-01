Центральной администрации Рижской думы в ноябре выплачено премий на 343 189 евро

Как пояснили в самоуправлении, избранным должностным лицам премии не выплачивались, поэтому мэр Риги, его заместители, руководители комитетов, их заместители и депутаты думы премии не получили.

По нормативам, один раз в год сотруднику может быть выплачена премия по результатам годовой оценки деятельности в размере не более 75% от его месячной заработной платы.

Таким образом, центральная администрация Рижского самоуправления в ноябре этого годы выплатила 266 сотрудникам премии на общую сумму 343 189 евро.

Размер премии для каждого сотрудника устанавливал руководитель его структурного подразделения.

Центральная администрация - учреждение Рижского самоуправления, которое обеспечивает организаторское и техническое обслуживание Рижской думы и комитетов, а также выполняет другие функции, например, управление единым документооборотом, осуществление внутреннего контроля, создание системы гражданской обороны, надзор за защитой персональных данных, методичное управление персоналом, обеспечение коммуникации, управление столичными компаниями, централизованное управление государственными закупками, интеграция Rail Baltica в городскую среду.

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