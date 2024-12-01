Аукционы по продаже двух памятников культуры - жилого дома "Упениеки" в Салгалской волости и господского дома Бервирцавской усадьбы в Елгавском крае завершилось без результата, сообщает агентство LETA со ссылкой на краевое самоуправление.
Как пояснили в самоуправлении, оба аукциона, которые проводило самоуправление, завершились без результата, в частности, не было ни одного претендента.
Для недвижимости "Упениеки" в Салгалской волости это был уже третий аукцион. Поэтому вопрос о повтором проведении аукциона направлен на рассмотрение комиссии по оценке, обороту и отчуждению муниципального наследия.
В свою очередь вопрос о проведении повторного аукциона по продаже недвижимости "улица Кастаню, 2" в Сесавской волости или господского дома Бервирцавской усадьбы направлен на рассмотрение в Елгавскую думу.
Как уже сообщалось, самоуправление на аукционе предлагало два участка недвижимости.
Принадлежащая самоуправлению Елгавского края недвижимость "Упениеки" в Салгалской волости состоит из участка земли площадью 0,393 гектара и построек - исторического жилого дома общей площадью 402,4 квадратных метра и самая площадью 229,1 квадратных метра.
Жилое здание построено в начале 19-го века и в данный момент не является жилым. Планировка зданий, площади помещений и использованные материалы соответствуют требованиям того времени, указывает самоуправление. Техническое состояние построек оценено как удовлетворительное и плохое.
В свою очередь недвижимость на "улица Кастаню, 2" в Бервирцаве, Сесавской волости, состоит из участка земли площадью 0,2452 гектара и здания площадью 701,1 квадратных метра.
В самоуправлении пояснили, что господский дом Бервирцавской усадьбы - старейший господский деревянный дом в Латвии и одно из старейших деревянных зданий в Балтии. По мнению исследователей, жилое здание усадьбы было построено в конце 17-го века.
В здании сохранились уникальные потолочные балки, расписанные в конце 17-го - первой половине 18-го века, которые до сих пор не встречались ни в одной другой усадьбе в Латвии. Здание находится в плохом состоянии.
Оба объекта являются архитектурными памятниками регионального значения.
Галерея: Господский дом и парк Бервирцавской усадьбы
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