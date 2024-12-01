Как пояснили в самоуправлении, оба аукциона, которые проводило самоуправление, завершились без результата, в частности, не было ни одного претендента.

Для недвижимости "Упениеки" в Салгалской волости это был уже третий аукцион. Поэтому вопрос о повтором проведении аукциона направлен на рассмотрение комиссии по оценке, обороту и отчуждению муниципального наследия.

Фото: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

В свою очередь вопрос о проведении повторного аукциона по продаже недвижимости "улица Кастаню, 2" в Сесавской волости или господского дома Бервирцавской усадьбы направлен на рассмотрение в Елгавскую думу.

Как уже сообщалось, самоуправление на аукционе предлагало два участка недвижимости.

Принадлежащая самоуправлению Елгавского края недвижимость "Упениеки" в Салгалской волости состоит из участка земли площадью 0,393 гектара и построек - исторического жилого дома общей площадью 402,4 квадратных метра и самая площадью 229,1 квадратных метра.

Жилое здание построено в начале 19-го века и в данный момент не является жилым. Планировка зданий, площади помещений и использованные материалы соответствуют требованиям того времени, указывает самоуправление. Техническое состояние построек оценено как удовлетворительное и плохое.

В свою очередь недвижимость на "улица Кастаню, 2" в Бервирцаве, Сесавской волости, состоит из участка земли площадью 0,2452 гектара и здания площадью 701,1 квадратных метра.

В самоуправлении пояснили, что господский дом Бервирцавской усадьбы - старейший господский деревянный дом в Латвии и одно из старейших деревянных зданий в Балтии. По мнению исследователей, жилое здание усадьбы было построено в конце 17-го века.

В здании сохранились уникальные потолочные балки, расписанные в конце 17-го - первой половине 18-го века, которые до сих пор не встречались ни в одной другой усадьбе в Латвии. Здание находится в плохом состоянии.

Оба объекта являются архитектурными памятниками регионального значения.

Галерея: Господский дом и парк Бервирцавской усадьбы

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