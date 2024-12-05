Эксперт: нужно дать людям возможность начинать свой бизнес

"Надо создавать такие условия, чтобы любой человек, у которого есть хоть маленькая мысль о том, что он может сам заняться предпринимательством, мог это сделать. И конечно, должен быть подход к разным уровням: есть большой бизнес, средний, маленький", - сказал Ростовскис.

При этом он согласился что 90% доходов от налогов в Латвии обеспечивают около 5 тысяч компаний.

"Но людей в малом бизнесе очень много!" - отметил он.

"Это лучше, чем если человек на биржу труда безработным пойдет или в госаппарат или в теневую экономику. Пусть он что-то и делает сам в белой экономике. А кто-то из этого маленького бизнеса вырастает в большой бизнес. Поэтому надо ему дать эту возможность", - считает эксперт.

По словам Айгара Ростовскиса, в организации Euirochambers (объединение торгово-промышленных палат из разных стран Европы) состоят 20 миллионов компаний. При этом 98% фирм можно отнести к малому и среднему бизнесу.

"Девяносто восемь! Суть в том, что благосостояние общества обеспечивает малый и средний бизнес", - уверен гость передачи.

Он подчеркнул, что малые предприятия обеспечивают себя, а иногда дают работу и другим людям, а также платят налоги.

"Если сами себя прокормят, что-то еще заплатят в бюджет, это лучше, чем если будут сидеть на пособии [или в госсекторе]", - убежден представитель LTRK.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!