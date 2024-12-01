Видео Telia предлагает отстранить от должности главу LMT

"На самом деле мне сложно комментировать этот вопрос, потому что рациональных оснований для такого заявления нет. Это также можно рассматривать как реакцию на переговоры, которые в настоящее время ведутся между Telia и латвийским государством. Но поскольку у меня нет информации о содержании этих переговоров, я не могу сказать ничего больше".