С осени рабочая группа от Латвии и скандинавская телекоммуникационная компания Telia ведут переговоры о том, что делать с компаниями Latvijas Mobilais Telefons (LMT)и TET. Консультанты подготовили различные сценарии, которые впервые были представлены правительству Латвии неделю назад за закрытыми дверями. В то же время латвийская сторона получила известие от Telia, что скандинавы хотели бы сместить генерального директора LMT Юриса Бинде. В интервью передаче LTV Nekā personīga бизнесмен Нормунд Бергс охарактеризовал этот шаг коротко: рейдерство.
Видео ⟩ Telia предлагает отстранить от должности главу LMT
Министерство экономики должно положить на стол премьер-министра к началу декабря план того, как решить вопрос с Telia. Министру Виктору Валайнису поручено подготовить подробную схему того, как это можно сделать без использования прямых средств из государственного бюджета.
19 ноября правительство заслушало на закрытом заседании Валайниса и рабочую группу, которая вела переговоры с Telia. До сих пор желание скандинавов заключалось в механическом слиянии LMT и TET. План правительства может быть иным - найти способ выкупить акции у Telia. Существует несколько моделей. Но премьер-министр поручил министру экономики проработать их более детально в течение трех недель.
Пока правительство думает и изучает сценарии, Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) вместе с LMT на этой неделе представил свой вариант. На специальный бизнес-завтрак на Рижской фондовой бирже были приглашены инвестиционные банкиры и крупные бизнесмены, которые могли бы вложить свои деньги. Это означает, что инвесторы временно помещают свою долю в специальный фонд и временно покупают акции Telia. Затем часть выставляют на биржу, а остальное продают стратегическому инвестору.
Хотя правительство примет окончательное решение совсем скоро, на прошлой неделе Telia направила другим акционерам LMT - управляющему государственными активами Possesor, LVRTC и ТЕТ - предложение созвать собрание акционеров, чтобы обсудить вопрос о доверии многолетнему председателю правления LMT Юрису Бинде. Другими словами, они предлагают отстранить его от должности.
Виктор Валайнис, министр экономики:
"Я не поддерживаю это. И сейчас я не только занял определенную позицию, но и поручил ответственным лицам отклонить это предложение".
На неделе об этом были проинформированы высокопоставленные правительственные чиновники. Все три акционера латвийской стороны - LVRTC, TET и Possesor - собрались на совещание, чтобы обсудить дальнейшие действия. Было решено тщательно изучить акционерное соглашение с помощью юристов, чтобы оценить, как быстро следует созвать такое собрание. Неофициально известно, что процедура позволяет латвийской стороне запросить у Telia дополнительные углубленные разъяснения, что даст правительству время для принятия решения о будущем TET и LMT.
Нормунд Бергс, председатель правления компании SAF Tehnika:
"Ну, в корпоративной практике, я бы сказал, это где-то на границе рейдерства, hostile takeover - вы можете найти там всевозможные бизнес-термины, но в целом респектабельные и честные партнеры обычно так себя не ведут. Это очень, очень открытое объявление войны правительству Латвии - другому акционеру".
Министр экономики утверждает, что предвидел подобную акцию. Учитывая, что глава TET неоднократно публично призывал государство выбрать модель механического слияния LMT и TET, предложенную Telia, Валайнис запретил представителям государства поддерживать предложение Telia.
Юрис Бинде, президент и председатель правления LMT:
"На самом деле мне сложно комментировать этот вопрос, потому что рациональных оснований для такого заявления нет. Это также можно рассматривать как реакцию на переговоры, которые в настоящее время ведутся между Telia и латвийским государством. Но поскольку у меня нет информации о содержании этих переговоров, я не могу сказать ничего больше".
Идею о смене высшего руководства LMT скандинавы выдвигали еще год назад. Речь шла о том, чтобы Telia получила решающее большинство в LMT. В середине лета некоторые СМИ опубликовали эту информацию как возможную позицию Латвии, что разозлило министра экономики, который пригрозил привлечь органы безопасности к расследованию утечки.
Известно, что в течение некоторого времени возможным скандинавским кандидатом на должность главы LMT был Дан Стрёмберг, нынешний член совета TET.
Виктор Валайнис, министр экономики:
"Напряженность чрезвычайно высока. Я бы сказал, что это одна из самых высоких точек, на которой когда-либо находились наши отношения. (...) У латвийского государства свои интересы, у них (скандинавская сторона) свои интересы. Каждый из нас отстаивает свою позицию, и то, что эти предложения появляются сейчас, не является чем-то таким, к чему мы не готовились раньше".
Напомним, что акционером Telia с 41% является шведское государство. Как известно, разница между суммой, названной Латвией и Telia для возможного обратного выкупа акций, составляет около 100 миллионов евро. Это означает, что предложение скандинавов не является нереальным. Но сумма возможной сделки на данный момент также неофициально неизвестна.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga
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