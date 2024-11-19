Правительство Латвии на заседании 19 ноября не приняло окончательного решения относительно дальнейших переговоров с шведской компанией Telia о будущем технологических компаний Tet и Latvijas Mobilais Telefons (LMT). Министерству экономики (EM) поручено в течение трех недель доработать предложения и представить точные позиции, сообщает LETA.
Правительству пока не удалось достичь соглашения с Telia о будущем Tet и LMT
Заседание правительства прошло в закрытом режиме и продолжалось более четырех часов. После его завершения было объявлено, что привычная пресс-конференция не состоится. Представители кабинета министров предложили обращаться за разъяснениями в профильные ведомства.
По словам министра экономики Виктора Валайниса, обсуждения сосредоточились на уточнении мандата для дальнейших переговоров с Telia. Ожидается, что через три недели будет представлена четкая стратегия, которую правительство сможет донести до общества.
Министр отметил, что на повестке дня было свыше 30 различных сценариев дальнейшего развития Tet и LMT. В итоге для детального изучения оставили два основных варианта.
Обсуждение включало такие аспекты, как финансовое положение компаний, их перспективы в Латвии и за рубежом, а также роль в стратегических отраслях, например, в бизнесе центров обработки данных. Правительство детально изучило риски, угрозы и возможности для каждого из сценариев.
Министр подчеркнул, что ни один из предложенных вариантов не является безупречным. Каждый содержит как преимущества, так и недостатки. Участники заседания уделили особое внимание возможным последствиям каждого сценария, чтобы учитывать риски.
Среди обсуждаемых вариантов - слияние компаний, частичный или полный выкуп долей Telia, а также сохранение текущей ситуации. Однако окончательное решение будет зависеть от договоренностей между государством и Telia.
Валайнис объяснил, что сохранять конфиденциальность в процессе переговоров крайне важно. Раскрытие планов может повлиять на стоимость активов компаний и ослабить позиции Латвии на переговорах. Он подчеркнул, что интересы обеих сторон - государства и Telia - различаются, и важно, чтобы это не влияло на дальнейшие шаги.
Министр также заявил, что переговоры потребуют значительного времени. На реализацию любого из сценариев могут уйти годы, включая подготовку, анализ и согласование с акционерами.
Компании Tet и LMT долгое время управляются по сложной схеме. Государству принадлежит 51% акций Tet, а Telia - 49%. В капитале LMT государство через Tet и другие структуры контролирует 39,7%, тогда как доля Telia составляет 60,3%. Это распределение акций до сих пор затрудняет принятие стратегических решений.
Telia предлагала реструктуризацию, включая продажу акций и выход на биржу, но Латвия заявила, что не планирует продавать свою долю и рассматривает возможность выкупа акций Telia.
В 2023 году Tet показал снижение оборота на 9,5% до 295,8 млн евро. Прибыль компании упала на 40,1% и составила 15,2 млн евро.
LMT, напротив, увеличил оборот на 6,7%, до 310,3 млн евро. Прибыль компании выросла на 0,6% и достигла 32,1 млн евро.
Через три недели правительство представит окончательное предложение, объяснив, почему был выбран тот или иной сценарий развития. Пока переговоры продолжаются, и судьба Tet и LMT остаётся нерешённой.
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