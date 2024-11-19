Правительству пока не удалось достичь соглашения с Telia о будущем Tet и LMT

Среди обсуждаемых вариантов - слияние компаний, частичный или полный выкуп долей Telia, а также сохранение текущей ситуации. Однако окончательное решение будет зависеть от договоренностей между государством и Telia.

Валайнис объяснил, что сохранять конфиденциальность в процессе переговоров крайне важно. Раскрытие планов может повлиять на стоимость активов компаний и ослабить позиции Латвии на переговорах. Он подчеркнул, что интересы обеих сторон - государства и Telia - различаются, и важно, чтобы это не влияло на дальнейшие шаги.

Министр также заявил, что переговоры потребуют значительного времени. На реализацию любого из сценариев могут уйти годы, включая подготовку, анализ и согласование с акционерами.

Компании Tet и LMT долгое время управляются по сложной схеме. Государству принадлежит 51% акций Tet, а Telia - 49%. В капитале LMT государство через Tet и другие структуры контролирует 39,7%, тогда как доля Telia составляет 60,3%. Это распределение акций до сих пор затрудняет принятие стратегических решений.

Telia предлагала реструктуризацию, включая продажу акций и выход на биржу, но Латвия заявила, что не планирует продавать свою долю и рассматривает возможность выкупа акций Telia.

В 2023 году Tet показал снижение оборота на 9,5% до 295,8 млн евро. Прибыль компании упала на 40,1% и составила 15,2 млн евро.

LMT, напротив, увеличил оборот на 6,7%, до 310,3 млн евро. Прибыль компании выросла на 0,6% и достигла 32,1 млн евро.

Через три недели правительство представит окончательное предложение, объяснив, почему был выбран тот или иной сценарий развития. Пока переговоры продолжаются, и судьба Tet и LMT остаётся нерешённой.

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