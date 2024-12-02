Eurostat: уровень безработицы в Латвии выше среднего по ЕС и еврозоне

Согласно этим данным, наиболее высокий уровень безработицы среди стран ЕС в октябре наблюдался в Испании (11,2%), Греции (9,8%), Швеции и Финляндии (в обеих странах по 8,5%), Эстонии (8,1%), Франции (7,6%) и Литве (6,9%).

Самый низкий уровень безработицы в октябре зарегистрирован в Чехии (2,6%), за которой следуют Мальта (3%), Польша (3,1%), Германия (3,4%) и Нидерланды (3,7%).

И в ЕС, и в еврозоне средний уровень безработицы, согласно выровненным по сезону данным, в октябре не изменился по сравнению с сентябрем и составил соответственно 5,9% и 6,3%.

Согласно данным Eurostat, в октябре в блоке без работы были 12,971 млн человек, из них 10,841 млн безработных - в странах еврозоны.

Инфографика LETA: Уровень безработицы в процентах в странах ЕС, октябрь 2024 года

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