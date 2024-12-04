На три года введены взносы солидарности для кредитных учреждений

Оппозиционные депутаты не критиковали эту идею, но заявили, что она слишком запоздала.

Парламент отклонил предложение депутата Национального объединения Артура Бутанса ввести взносы солидарности также для организаций, предоставляющих потребительские кредиты, и предприятий розничной торговли продуктами питания.

Депутат от "Прогрессивных" Андрис Шуваев рассказал, что сейчас в Конституционном суде рассматривается вопрос о налоге на прибыль предприятий и о том, должны ли банки и "небанки" быть поставлены в равные условия в отношении подобных норм. Политик считает, что если решение Конституционного суда позволит это сделать, то взносы солидарности должны быть введены и для поставщиков потребительских кредитов.

С другой стороны, министр экономики Виктор Валайнис считает предложение о предприятиях розничной торговли продуктами питания хорошим, но, по его мнению, это не тот закон, который должен его регулировать.

Ожидается, что взносы солидарности позволят собрать 96 млн евро в бюджет 2025 года, 60,8 млн евро в 2026 году и 66 млн евро в 2027 году.

Предполагается, что кредитные учреждения будут вносить ежеквартальные авансовые платежи взносов солидарности. Законопроект предусматривает, что взносы необходимо будет уплатить за три платежных периода - 2025, 2026 и 2027 годы.

В то же время закон устанавливает механизм возврата взносов солидарности, который предусматривает возврат до 100%, если кредитная организация достигает определенных темпов роста кредитования за определенный период.

Министерство финансов пояснило, что целью введения взносов солидарности является прямое или косвенное привлечение дополнительных средств для удовлетворения фискальных потребностей государственной безопасности в условиях повышенных рисков.

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