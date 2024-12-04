Сейм установил фиксированный необлагаемый минимум и поднял ставку подоходного налога

Минимальная зарплата вырастет с 700 евро до 740 евро в месяц в 2025 году, до 780 евро в месяц в 2026 году, до 820 евро в месяц в 2027 году и до 860 евро в месяц в 2028 году.

Чтобы уравновесить необлагаемый минимум со ставками подоходного налога и упростить систему налогообложения труда, к доходам до 105 300 евро в год или 8 775 евро в месяц будет применяться ставка подоходного налога в размере 25,5%. Для доходов свыше 8 775 евро в месяц будет сохранен налог солидарности в размере 33%. Поскольку размер необлагаемого минимума останется неизменным вне зависимости от размера зарплаты, у людей будет больше денег "на руки", несмотря на то, что ставка подоходного налога увеличится с 20 и 23% в настоящее время до 25,5%, объясняет Минфин.

Закон продлевает до 31 декабря 2027 года переходный период для получателей авторских вознаграждений, которые могут не регистрироваться в качестве субъектов хозяйственной деятельности, а налоги (как подоходный налог, так и взносы обязательного государственного социального страхования) удерживаются плательщиком по месту выплаты дохода по ставке 25%.

Закон предусматривает, что размер пособия на иждивенцев будет определяться законом, а полномочия по определению размера пособия на иждивенцев будут переданы Кабинету министров. В то же время нынешний размер пособия на иждивенцев будет сохранен на уровне 250 евро в месяц.