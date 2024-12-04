Сейм в среду принял в окончательном чтении поправки к закону о подоходном налоге с населения, которые предусматривают фиксированный необлагаемый минимум и повышение ставки подоходного налога с населения (ПНН) со следующего года.
Сейм установил фиксированный необлагаемый минимум и поднял ставку подоходного налога
Министерство финансов пояснило, что закон направлен на повышение конкурентоспособности рабочей силы и снижение налогового бремени для работников с низким и средним уровнем дохода, а также на упрощение применения налога на доходы физических лиц.
В совокупности все эти изменения приведут к потере 191,1 млн евро для государственного и местных бюджетов в 2025 году, 254 млн евро в 2026 году, 287,5 млн евро в 2027 году и 293,2 млн евро в 2028 году.
Изменения уменьшат сумму налога, уплачиваемого работниками с брутто-зарплатой до 4 000 евро в месяц, и, следовательно, увеличат чистый доход, отмечает Минфин. Планируемые изменения в трудовых налогах окажут положительное влияние на 95% работников.
По данным Минфина, изменения также затронут всех получателей пенсий: около 46,2% получателей пенсий будут затронуты положительно, около 53,8% в получателей пенсий не будут затронуты, поскольку они уже не платят налог с получаемой пенсии, и 0,04% будут затронуты отрицательно. Положительное влияние будет оказано на пенсионеров с доходом до 4200 евро в месяц.
С 2025 года будет введен фиксированный необлагаемый минимум для всех зарплат в размере 510 евро в месяц, который увеличится до 550 евро в 2026 году и до 570 евро в 2027 году. Для пенсионеров необлагаемый минимум в следующем году вырастет с 500 евро до 1000 евро в месяц.
Минимальная зарплата вырастет с 700 евро до 740 евро в месяц в 2025 году, до 780 евро в месяц в 2026 году, до 820 евро в месяц в 2027 году и до 860 евро в месяц в 2028 году.
Чтобы уравновесить необлагаемый минимум со ставками подоходного налога и упростить систему налогообложения труда, к доходам до 105 300 евро в год или 8 775 евро в месяц будет применяться ставка подоходного налога в размере 25,5%. Для доходов свыше 8 775 евро в месяц будет сохранен налог солидарности в размере 33%. Поскольку размер необлагаемого минимума останется неизменным вне зависимости от размера зарплаты, у людей будет больше денег "на руки", несмотря на то, что ставка подоходного налога увеличится с 20 и 23% в настоящее время до 25,5%, объясняет Минфин.
Закон продлевает до 31 декабря 2027 года переходный период для получателей авторских вознаграждений, которые могут не регистрироваться в качестве субъектов хозяйственной деятельности, а налоги (как подоходный налог, так и взносы обязательного государственного социального страхования) удерживаются плательщиком по месту выплаты дохода по ставке 25%.
Закон предусматривает, что размер пособия на иждивенцев будет определяться законом, а полномочия по определению размера пособия на иждивенцев будут переданы Кабинету министров. В то же время нынешний размер пособия на иждивенцев будет сохранен на уровне 250 евро в месяц.
Закон также предусматривает четкую правовую основу для применения необлагаемого минимума и надбавки на иждивенцев к пособиям по болезни. Соответственно, при расчете налога на пособие по болезни Госагентство социального страхования будет учитывать установленный законом необлагаемый минимум и установленные законом налоговые льготы за период, за который рассчитывается пособие по болезни. Более подробный порядок применения этой нормы будет определен в постановлении Кабинета министров.
В целях повышения доступности рабочей силы и мобильности работников установленная законом налоговая льгота на выплаты, производимые работодателем в соответствии с коллективным договором в отношении расходов на питание и медицинское обслуживание работника, будет распространена на расходы на переезд, проживание и транспорт при условии, что сумма (общая) всех расходов работника в год не превышает сумму, полученную путем умножения среднего количества работников в соответствии с законом о годовых отчетах и консолидированных годовых отчетах на 700 евро.
Эта налоговая льгота будет доступна только в том случае, если работодатель сохранит соответствующие подтверждающие документы. При этом сохраняются существующие условия применения льготы, в том числе условие, что указанные расходы, оплачиваемые работодателем в соответствии с коллективным договором за всех работников, не превышают 5% от общего годового валового фонда заработной платы работодателя.
Сумма налоговых льгот на год - среднее количество сотрудников, умноженное на 700 евро, - означает, что средняя сумма льгот на одного сотрудника составляет 700 евро в год, но если есть сотрудники, которым необходимо оплатить расходы, превышающие 700 евро в год, например, из-за переезда, а у другого сотрудника расходы меньше, например, транспортные расходы в размере 400 евро в год, то работодатель сможет оплатить более высокие расходы в размере более 700 евро за этого сотрудника, но при этом работодатель должен будет обеспечить, чтобы общая сумма расходов всех сотрудников была покрыта в течение налогового года.
Законопроект также увеличивает размер налоговых послаблений, устанавливая сумму освобождения от налога на пособие по рождению ребенка и пособие на погребение, выплачиваемое работодателем работнику, в размере 500 евро, а сумму подарков работодателя - в размере 100 евро в налоговом году.
Законом установлен единый лимит в размере 1500 евро для всех призов и призовых денег, полученных на конкурсах и соревнованиях, независимо от того, был ли приз получен за участие в международном конкурсе/соревновании или нет.
Выигрыши от лотерей национального масштаба Sporta loterija, Sporto visi и Senatnes loterija также будут исключены из годового налогооблагаемого дохода и не будут облагаться налогом.
Закон предусматривает, что условие исключения из налогооблагаемого дохода сумм, полученных в качестве государственной помощи для сельского хозяйства или помощи Евросоюза для сельского хозяйства и развития сельских районов, продлевается до 2029 года включительно, после чего эффективность этой льготы будет переоценена.
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