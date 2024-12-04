Сейм принял закон о снижении взносов во второй пенсионный уровень

Председатель фракции "Объединенного списка" Эдгар Таварс заявил, что отчисления на второй уровень пенсий - это не деньги государственного бюджета, а личные деньги людей, и они не зависят от политических решений. По словам Таварса, существует большая вероятность того, что к концу 2028 году вернуться к выплатам 6% не удастся.

Евродепутат Рамона Петравича ("Латвия на первом месте", ЛПМ) также заявила, что наивно полагать, что это будет временное решение, и надо предполагать, что "рука правительства еще раз протянется ко второму уровню пенсий".

Оппозиционный депутат Виктория Плешкане (ЛПМ) считает, что этот закон показывает, что у правительства "все плохо". Она призвала найти альтернативные решения для обеспечения стабильности пенсионной системы.

Министерство благосостояния пояснило, что перенос одного процентного пункта пенсионных взносов позволит снизить налоги на труд и, возможно, будет способствовать повышению общего уровня будущих пенсий по старости.

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