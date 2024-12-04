Работающим родителям на год подняли пособие по уходу за ребенком

Закон устанавливает временные рамки для данного предложения, а именно: с 1 января по 31 декабря 2025 года.

До сих пор закон предусматривал, что если получатель родительского пособия работает, в том числе неполное рабочее время, то размер пособия по уходу за ребенком, основанный на предыдущих взносах социального страхования работника и его работодателя, уменьшается до 50%.

По данным Министерства благосостояния, чтобы не потерять полную сумму родительского пособия, родители часто предпочитают работать нелегально. Размер пособий будет автоматически увеличен со следующего года, что обойдется государству в 7,7 млн евро.

Данные Государственного агентства социального страхования показывают, что в августе этого года из 15 410 получателей родительского пособия 2038 человек были трудоустроены.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!