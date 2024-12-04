Ставка налога на использование автомобилей вырастет на 10%. Его нужно будет платить до 31 января

Депутат Нацобъединения Янис Витенбергс, говоря о политике "загрязнитель платит", сказал, что такие предложения приведут к тому, что "загрязнитель больше заплатить не сможет". Витенбергс сказал, что принятие таких изменений приведет к тому, что останутся последствия.

В свою очередь депутат Нацобъединения Артур Бутанс заявил, что такие изменения увеличат неравенство среди жителей. Он подчеркнул, что эти изменения больше всего затронут семьи из регионов, которым транспорт необходим, чтобы, например, доставлять детей в образовательные учреждения.

Оппозиционный депутат Виктория Плешкане подчеркнула, что это лишь увеличит налоговое бремя и повлияет на жизнь жителей. "Это значительно повлияет не только на транспортную сферу, но и на жителей", - сказала она, отметив, что такие изменения увеличат бедность. "Я призываю к более справедливому подходу к налоговой политике", - добавила Плешкане.

Оппозиционный евродепутат Александр Кирштейнс в ходе дебатов в Сейме отметил, что Латвия по сравнению с другими странами почти не производит выбросов. "Зачем мы делаем жизнь других людей несчастной?" - спросил он, отметив, что "эти вещи нужно отложить по крайней мере на десять лет", а тем временем привести в порядок производство.

Депутат от "Стабильности!" Амиль Салимов указал, что такие изменения мотивируют предпринимателей переезжать в другие страны.

Он сказал, что предприниматели могут предпочесть перерегистрировать автомобили в Литве, однако местные политики продолжают думать о новых налогах. Салимов призвал думать о способах по поддержке предпринимателей.

Законопроект депутаты обсуждали примерно час. Он был принят 52 голосами "за".

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