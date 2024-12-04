После того как оппозиционные депутаты указали на общий рост цен, Сейм в среду принял в окончательном чтении поправки к закону о налоге на эксплуатацию транспортных средств и налоге на легковые транспортные средств предприятий, которые предусматривают повышение ставок налога на эксплуатацию транспортных средств на 10% с 2025 года.
Ставка налога на использование автомобилей вырастет на 10%. Его нужно будет платить до 31 января
Принятые изменения предусматривают десятипроцентное повышение ставок налога на легковые автомобили предприятий с 2027 года. Изменения также устанавливают крайний срок уплаты налога на эксплуатацию транспортных средств - 31 января года, следующего за календарным.
Изменения предусматривают обязанность CSDD направлять информационные уведомления, с помощью которых можно заблаговременно предупреждать налогоплательщиков о необходимости уплатить налог. Информационные уведомления будут рассылаться ежегодно до 10 января. Таким образом будут проинформированы те налогоплательщики, которые к моменту направления уведомления не уплатили налог на эксплуатацию транспортного средства. Данные уведомления также получат те налогоплательщики, у которых срок проведения техосмотра установлен с 10 по 30 января и налог на эксплуатацию транспортного средства не будет уплачен до 10 января.
Уведомление будет носить исключительно информационный характер и не будет содержать признаков административного акта, в нем будет напоминание о сроке уплаты налога и ссылка на портал, где можно увидеть ставки налога на эксплуатацию транспортного средства.
Таким образом, при помощи уведомления будет реализован принцип "сначала консультируй".
По информации CSDD, 97% зарегистрированных на портале e-csdd.lv пользователей согласились получать информацию в электронном виде, поэтому налогоплательщикам, которые дали разрешение на рассылку информации в электронном виде, информационное уведомление будет отправляться в системе электронных услуг CSDD. Остальным налогоплательщикам информационное уведомление будет рассылаться по почте.
CSDD указывает, что число транспортных средств, за которые не уплачен налог на эксплуатацию, колеблется от 135 000 до 140 000. Принимая во внимание информацию CSDD, после введения нового правового регулирования число ранее незарегистрированных в Латвии и за рубежом легковых транспортных средств, за которые не будет уплачен налог, может вырасти на 60 000 единиц - до 200 000 транспортных средств.
CSDD также прогнозирует, что информационное уведомление можно будет отправить в электронном виде примерно 172 000 владельцев транспортных средств, в то время как около 28 000 владельцев транспортных средств должны будут получить его по почте.
Ставки налога на эксплуатацию транспортных средств и налога на легковые автомобили предприятий устанавливаются в виде фиксированной величины, а не выражаются в процентах, как для большинства налогов, поэтому ставки по этим видам налогов остаются неизменными, несмотря на изменение индекса потребительских цен, пояснили в Министерстве финансов.
Последняя индексация ставок налога на эксплуатацию транспортных средств была произведена в 2021 году. В свою очередь, ставки налога на легковые автомобили предприятий были пересмотрены в 2023 году.
Поскольку ставки налога на легковые автомобили предприятий были изменены в 2023 году, норма об индексации ставок будет применяться с 2027 года.
Изменения ставок налога на эксплуатацию транспортных средств должны вступить в силу с 1 января 2025 года.
"Пять евро мы вам дадим, 20 евро мы у вас заберем", - раскритиковал законопроект оппозиционный депутат Андрис Кулбергс. В ходе дебатов он указал, что люди, которые обычно передвигаются на автомобилях, уже и так являются самыми большими налогоплательщиками.
Депутат Нацобъединения Янис Витенбергс, говоря о политике "загрязнитель платит", сказал, что такие предложения приведут к тому, что "загрязнитель больше заплатить не сможет". Витенбергс сказал, что принятие таких изменений приведет к тому, что останутся последствия.
В свою очередь депутат Нацобъединения Артур Бутанс заявил, что такие изменения увеличат неравенство среди жителей. Он подчеркнул, что эти изменения больше всего затронут семьи из регионов, которым транспорт необходим, чтобы, например, доставлять детей в образовательные учреждения.
Оппозиционный депутат Виктория Плешкане подчеркнула, что это лишь увеличит налоговое бремя и повлияет на жизнь жителей. "Это значительно повлияет не только на транспортную сферу, но и на жителей", - сказала она, отметив, что такие изменения увеличат бедность. "Я призываю к более справедливому подходу к налоговой политике", - добавила Плешкане.
Оппозиционный евродепутат Александр Кирштейнс в ходе дебатов в Сейме отметил, что Латвия по сравнению с другими странами почти не производит выбросов. "Зачем мы делаем жизнь других людей несчастной?" - спросил он, отметив, что "эти вещи нужно отложить по крайней мере на десять лет", а тем временем привести в порядок производство.
Депутат от "Стабильности!" Амиль Салимов указал, что такие изменения мотивируют предпринимателей переезжать в другие страны.
Он сказал, что предприниматели могут предпочесть перерегистрировать автомобили в Литве, однако местные политики продолжают думать о новых налогах. Салимов призвал думать о способах по поддержке предпринимателей.
Законопроект депутаты обсуждали примерно час. Он был принят 52 голосами "за".
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