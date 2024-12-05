Какие компании Латвии растут быстрее всех?

Компании ранжировались по приросту оборота относительно 2021 года. Кроме того, учитывались дополнительные критерии. Среди них:

наличие собственного капитала,

стабильная прибыльная деятельность за последние три года,

активность руководства,

соответствие другим финансовым и юридическим показателям.

В прошлом году совокупный оборот компаний из списка составил 698,98 млн евро. Чистая прибыль после уплаты налогов достигла 124,05 млн евро. Общее число сотрудников в этих компаниях составило 2144 человека. Три предприятия из списка имели штат более 100 сотрудников.

Первое место заняла компания SIA Gallery. С 2021 года ее оборот увеличился на впечатляющие 13 816,67%. В 2022 году компания, занимающаяся оптовой торговлей продуктами питания, напитками и табачной продукцией, достигла оборота в 24,12 млн евро, превзойдя собственные ожидания.

SIA Gallery - местная компания, зарегистрированная в 2020 году. Ее владельцами являются три физических лица.

Торговля как сектор представлена в списке наиболее широко. Из 100 компаний 27 представляют эту отрасль. Их совокупный оборот в 2022 году составил 299,14 млн евро, а прибыль - 37,79 млн евро.

На втором месте оказался производитель биодизельного топлива GVF BIO из Елгавского края. За последний год его оборот вырос на 555,43%, а по сравнению с 2021 годом - на 9390,64%.

Третью позицию заняла компания Investera. С 2021 года ее оборот увеличился на 3141,88%.

Четвертое место досталось SIA BT Power из Лимбажского края, которое занимается строительством солнечных электростанций. С 2021 года оборот предприятия увеличился более чем в 32 раза, достигнув 8,62 млн евро в прошлом году.

Замыкает пятерку SIA Terko. Компания производит и устанавливает стальные конструкции для энергетических объектов, гражданского строительства и мостов. Основанная в 2021 году, за три года она увеличила оборот на 2513%.

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