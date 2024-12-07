На встрече в Брюсселе в пятницу, 6 декабря, дипломатам Евросоюза (ЕС) не удалось договориться по 15-му пакету санкций против России, поскольку Латвия и Литва отказались его поддержать, сообщает интернет-издание Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.
Латвия и Литва выступают против продолжения работы западных компаний в России
В новом пакете санкций планировалось продлить действие условия, позволяющего западным компаниям продолжать работу в России, несмотря на действующие санкции.
Этот пункт изначально был введен для западных компаний, которые хотят прекратить деятельность в России, но по разным причинам не могут этого сделать.
Критики утверждают, что компании злоупотребляют этим условием и используют его как политическое прикрытие, отмечает издание Politico.
Ссылаясь на одного из европейских дипломатов, издание сообщает, что Европейская комиссия (ЕК) пообещала учесть просьбу Латвии и Литвы предоставить гарантии для прекращения некоторых исключений в 16-м пакете санкций.
Очередную попытку обсудить 15-й санкционный пакет европейские дипломаты предпримут на встрече министров иностранных дел ЕС.
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