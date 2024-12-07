Латвия и Литва выступают против продолжения работы западных компаний в России

В новом пакете санкций планировалось продлить действие условия, позволяющего западным компаниям продолжать работу в России, несмотря на действующие санкции.

Этот пункт изначально был введен для западных компаний, которые хотят прекратить деятельность в России, но по разным причинам не могут этого сделать.

Критики утверждают, что компании злоупотребляют этим условием и используют его как политическое прикрытие, отмечает издание Politico.

Ссылаясь на одного из европейских дипломатов, издание сообщает, что Европейская комиссия (ЕК) пообещала учесть просьбу Латвии и Литвы предоставить гарантии для прекращения некоторых исключений в 16-м пакете санкций.

Очередную попытку обсудить 15-й санкционный пакет европейские дипломаты предпримут на встрече министров иностранных дел ЕС.

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