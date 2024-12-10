Цены на елки в этом году в основном остались на уровне прошлого года, сообщили агентству LETA опрошенные торговцы.
Торговцы рассказали, что происходит с ценами на елки в этом году
Торговцы также отметили, что спрос на елки увеличился, и в этом году жители покупают их раньше, чем в прошлом году.
Представители SIA Egļu serviss отметили, что чаще всего жители покупают срезанные ели Nordmann размером от 1,75 до 2,25 метра, а также ели в горшках длиной до 1,5 метра.
В компании SIA e-glītes.lv рассказали, что домохозяйства чаще всего выбирают ели длиной от 1,5 до двух метров, а юридические лица выбирают более крупные ели - от 2,5 до трех метров - для размещения на открытом воздухе или в холлах.
Владелец фирмы Egļu piegāde поделился, что ели в горшках становятся все более популярными, особенно ели длиной 1,2 и 1,4 метра. С другой стороны, покупатели срезных елей чаще всего выбирают длину от 2,5 до пяти метров.
На данный момент срубленные ели в основном покупают компании, сказал владелец фирмы Egļu piegāde, добавив, что ближе к праздникам ожидается больший интерес со стороны частных лиц.
"Частные лица также чаще выбирают ели длиной до 2,5 метров", - добавил он.
В этом году цены в Egļu piegāde немного выросли, что владелец объясняет увеличением общих затрат на выращивание елей.
Менеджер по продажам компании Meža dārza serviss, пояснила, что цены на ели высотой более трех метров выросли из-за увеличения транспортных, трудовых и закупочных затрат.
При этом она отметила, что цены на ели длиной до трех метров остались неизменными.
В компании отметили, что самым востребованным сортом ели в компании является Nordmann. Жители чаще всего выбирают ели длиной два метра или чуть короче.
При этом она отметила, что растет популярность Nordmann длиной 1,2 и 1,4 метра и серебристой ели в горшках.
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