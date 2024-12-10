Торговцы рассказали, что происходит с ценами на елки в этом году

Торговцы также отметили, что спрос на елки увеличился, и в этом году жители покупают их раньше, чем в прошлом году.

Представители SIA Egļu serviss отметили, что чаще всего жители покупают срезанные ели Nordmann размером от 1,75 до 2,25 метра, а также ели в горшках длиной до 1,5 метра.

В компании SIA e-glītes.lv рассказали, что домохозяйства чаще всего выбирают ели длиной от 1,5 до двух метров, а юридические лица выбирают более крупные ели - от 2,5 до трех метров - для размещения на открытом воздухе или в холлах.

Владелец фирмы Egļu piegāde поделился, что ели в горшках становятся все более популярными, особенно ели длиной 1,2 и 1,4 метра. С другой стороны, покупатели срезных елей чаще всего выбирают длину от 2,5 до пяти метров.

На данный момент срубленные ели в основном покупают компании, сказал владелец фирмы Egļu piegāde, добавив, что ближе к праздникам ожидается больший интерес со стороны частных лиц.