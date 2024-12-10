Правительство нашло способ сохранить количество продуктовых наборов для нуждающихся

Как сообщили агентству LETA в Министерстве благосостояния, правительство пришло к решению, что оказание продовольственной поддержки в прежнем размере для наиболее нуждающейся части общества - жителей Латвии и жителей Украины со статусом нуждающегося лица - является абсолютным приоритетом, на реализацию которого следует направить дополнительное финансирование.

Поэтому с 1 января следующего года испытывающие наиболее острую нужду люди - семьи со статусом нуждающегося домашнего хозяйства и попавшие в кризисную ситуацию домохозяйства, в том числе жители Латвии и мирные жители Украины - продолжат получать продовольственную поддержку в прежнем объеме, а именно два набора продовольственных товаров на одного человека в квартал.

Кроме того, будут сохранены другие виды поддержки и их объем, в том числе комплекты гигиенических и хозяйственных товаров, а также наборы для школьников и малышей.

При этом со следующего года продовольственные наборы все же больше не будут выдаваться людям, имеющим статус малообеспеченного лица.

Достигнута договоренность о переходном периоде: малообеспеченные домохозяйства, которые сейчас имеют право на получение продовольственных комплектов, которым муниципальная социальная служба выдаст справку о статусе малообеспеченного домохозяйства в 2024 году, смогут продолжать получать их до истечения срока действия справки.

Ранее сообщалось, что предложенные изменения Минблаг обосновал нехваткой средств программы материальной необеспеченности Европейского социального фонда Plus (ESF+).

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