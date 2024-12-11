Жители Латвии добровольно перевели мошенникам почти 14 млн евро

Представители АФО сообщили агентству LETA, что мошенники продолжают развивать свои методы: вызывают у потенциальных жертв уверенность в том, что находящиеся на банковском счете жертвы денежные средства находятся под угрозой, и требуют предпринять срочные действия, чтобы якобы защитить денежные средства.

В последнее время мошенники требуют передать платежные карты и PIN-коды мнимому курьеру для безопасного уничтожения или хранения в Банке Латвии.

Мошенники используют сложные психологические манипуляции, которые могут повлиять абсолютно на каждого, отмечает АФО. При этом все чаще в их ловушку попадают люди с высшим образованием, в том числе работающие на руководящих должностях. Такие люди часто убеждены, что они не могут стать жертвой финансового мошенничества, и в результате потери бдительности лишаются чрезвычайно крупных денежных средств.

В АФО пояснили, что цель мошенников - изолировать жертву, обеспечив, чтобы общение происходило только с ними. На случай, если банк распознает подозрительные действия и свяжется с клиентом, мошенники призывают врать сотрудникам банка. Пытаясь спасти клиентов, представители банков даже при личной встрече с ними часто сталкиваются с ситуацией, когда люди сами настаивают на совершении сделок, несмотря на очевидный риск мошенничества.

В АФО также отметили, что молодые люди, которые ищут легкий и быстрый доход, сами того не осознавая или не задумываясь, иногда вовлекаются в финансовые преступления, становясь "денежными мулами".