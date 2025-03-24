В Риге выставлен на продажу легендарный "Вернисаж"

Комплекс зданий, построенных в стиле эклектики в период с 1859 по 1864 год, имеет статус памятника архитектуры местного значения. Автор проекта - архитектор Людвиг Бонштедт.

В состав объекта входит земельный участок площадью 4689 квадратных метров и группа зданий общей площадью 7112 квадратных метра. Как сообщает агентство Latvia Sotheby’s International Realty, объект можно как приобрести целиком, так и арендовать отдельные группы помещений.

Дополнительно, за отдельную плату, предлагается к покупке группа помещений, предназначенных для общественного питания - она включает 1415 из 7462 идеальных долей участка, где в настоящее время располагается ресторан Whitehouse.

Помимо этого, в комплексе "Вернисаж" находятся ресторан "Vernisāža / Cigāru klubs (Сигарный клуб)", конференц-зал, концертный зал, стеклянная галерея и помещения для обслуживания клиентов.

Ранее сообщалось, что летом 2013 года рижский центр "Вернисаж" был приобретен группой инвесторов из России Citycon Group Ltd. за 6,747 миллиона латов.

Согласно данным Земельной книги, в июле 2017 года собственником объекта стала компания SIA Euro Luxe Trading Investments, которая заплатила за него 6,03 миллиона евро. А в январе 2020 года 19% идеальных долей были выкуплены SIA Egg Energy за 3 миллиона евро. В настоящее время 81% долей остаются в собственности Euro Luxe Trading Investments.

Компания Euro Luxe Trading Investments в 2023 году отчиталась об обороте в размере 43 944 евро и убытках в 766 524 евро, согласно данным платформы Firmas.lv. Фирма была зарегистрирована летом 2017 года, её уставной капитал составляет 3000 евро. Владелец компании - гражданин Канады Уктам Арипов, через посредничество компании SIA Skolas 2.

Что касается Egg Energy, ранее это было дочернее предприятие AS Balticovo, однако в настоящее время владельцем является Мхитар Мхитарян. Он также владеет долями в ряде других компаний, включая саму Balticovo. В 2023 году оборот Egg Energy составил 4,005 миллиона евро, а прибыль - 982 200 евро.

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