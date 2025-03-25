Неофициальная информация: подсчитана стоимость сделки по выкупу LMT и Tet

По имеющейся у агентства LETA информации, первый вариант предусматривает, что государство выкупит акции Telia с помощью принадлежащих ему крупных предприятий - Latvijas valsts meži и Latvenergo, но в этом случае около 200 миллионов евро придется выделить непосредственно из государственного бюджета. Пока неясно, поддержит ли Министерство финансов такой вариант, но премьер-министр Эвика Силиня ранее обещала, что на выкуп не будут потрачены средства государственного бюджета.

Если этот вариант будет реализован, то объединенные LMT и Tet, скорее всего, будут контролироваться государственным предприятием, возможно, Possessor, принадлежащим Министерству экономики, которое уже управляет долями государства в обеих компаниях - 51% Tet и 5% LMT. Объединенная компания LMT и Tet будет подготовлена к котировке на бирже.

Агентству LETA не удалось выяснить судьбу входящей в группу Tet компании Citrus Solutions, занимающейся проектированием и строительством инженерных систем.

Другой вариант предусматривает создание для сделки компании специального назначения, которая выкупит акции LMT и Tet у Telia. В эту компанию будут инвестированы средства коммерческих банков, средства пенсионных фондов второго уровня и выпущены облигации на сумму около 200 миллионов евро, чтобы другие инвесторы также могли вложить в нее деньги.

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