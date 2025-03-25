Стоимость выкупа долей капитала телекоммуникационных компаний SIA Latvijas mobilais telefons (LMT) и ОSIA Tet может составить около 550-600 миллионов евро, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Неофициальная информация: подсчитана стоимость сделки по выкупу LMT и Tet
Министр экономики Виктор Валайнис не стал комментировать агентству LETA эту информацию, заявив, что различные названные суммы сделки - это спекуляции.
Правительство рассмотрит сделку по выкупу LMT и Tet во вторник на закрытом заседании, на котором министр экономики отчитается о проделанной работе за три месяца. Хотя Валайнис не захотел комментировать, будет ли правительство вообще рассматривать вопрос о выкупе LMT и Tet, агентству LETA известно, что он скрыт в информационном докладе "Об исполнении протокольного решения заседания Кабинета министров", который есть в повестке дня.
Как сообщалось, 18 декабря 2024 года Кабинет министров уполномочил Министерство экономики сделать предложение Telia о выкупе всех ее долей Tet и LMT.
По имеющейся у агентства LETA информации, встречные предложения Telia по дальнейшему развитию LMT и Tet больше серьезно не обсуждаются, но обсуждаются два основных сценария: как выкупить акции Telia и как управлять объединенной компанией в будущем.
Валайнис отказался прокомментировать, существует ли два или более вариантов дальнейших действий и что они предполагают.
По имеющейся у агентства LETA информации, первый вариант предусматривает, что государство выкупит акции Telia с помощью принадлежащих ему крупных предприятий - Latvijas valsts meži и Latvenergo, но в этом случае около 200 миллионов евро придется выделить непосредственно из государственного бюджета. Пока неясно, поддержит ли Министерство финансов такой вариант, но премьер-министр Эвика Силиня ранее обещала, что на выкуп не будут потрачены средства государственного бюджета.
Если этот вариант будет реализован, то объединенные LMT и Tet, скорее всего, будут контролироваться государственным предприятием, возможно, Possessor, принадлежащим Министерству экономики, которое уже управляет долями государства в обеих компаниях - 51% Tet и 5% LMT. Объединенная компания LMT и Tet будет подготовлена к котировке на бирже.
Агентству LETA не удалось выяснить судьбу входящей в группу Tet компании Citrus Solutions, занимающейся проектированием и строительством инженерных систем.
Другой вариант предусматривает создание для сделки компании специального назначения, которая выкупит акции LMT и Tet у Telia. В эту компанию будут инвестированы средства коммерческих банков, средства пенсионных фондов второго уровня и выпущены облигации на сумму около 200 миллионов евро, чтобы другие инвесторы также могли вложить в нее деньги.
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