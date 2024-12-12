NEPLP сможет блокировать пиратские сайты

Поправки пополнят регулирование авторского права нормой об ограничении доступа к сайтам, на которых незаконно опубликованы произведения, защищенные авторскими или смежными правами. Авторы смогут обращаться в NEPLP, если их права нарушаются и их произведения незаконно публикуются в интернете. Изменения в законе также позволят NEPLP ограничивать или даже блокировать незаконные и вредные веб-сайты.

В настоящее время для того, чтобы остановить работу пиратских сайтов, частным лицам нужно обращаться в суд.

Создание и использование сайтов, на которых незаконно размещаются объекты авторского права и смежных прав, лишает создателей такого контента причитающегося им вознаграждения, а в долгосрочной перспективе увеличивает объем незаконно распространяемого контента и легкость доступа к нему и создает риск снижения предложения качественного контента потребителям, говорится в аннотации к законопроекту.

В 2020 году латвийские интернет-пользователи чаще других в ЕС использовали нелегальный контент - 13,9 раза в месяц (12,5 в Эстонии и 11,5 в Литве; в среднем по ЕС - 5,9 раза в месяц). Об этом свидетельствуют результаты исследования Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза.

В свою очередь, исследование Министерства культуры показывает, что в 2021 году 15% жителей Латвии пользовались пиратскими сайтами для просмотра потокового видео в течение последних шести месяцев. Из них 42,5% пользовались такими сайтами либо ежедневно, либо не реже одного раза в неделю.

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