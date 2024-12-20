Рейнис Берзиньш вряд ли повторно будет выдвигаться на пост президента Банка Латвии

"Я пока об этом не думал, но, скорее всего, нет," - ответил Берзиньш на вопрос о возможной повторной кандидатуре, если коалиция решит вновь предложить его на эту должность.

Ранее, 18 декабря, Сейм не утвердил Павла Кузьмина, кандидата от оппозиционной партии "Стабильности!", на пост президента Банка Латвии. За Кузьмина проголосовали лишь 10 депутатов от его партии, 78 высказались против, 2 воздержались.

Кузьмин остался единственным кандидатом, так как правящие партии отказались от своих претендентов - действующего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса и Рейниса Берзиньша. Это решение, по словам премьер-министра Эвики Силини, направлено на согласование одной общей кандидатуры коалиции в начале следующего года.

Оппозиционные депутаты критиковали правящие партии за "политические торги", утверждая, что это отпугивает профессионалов от участия в выборах на столь высокую должность.

Поскольку нового президента Банка Латвии избрать не удалось, временное исполнение обязанностей возложено на вице-президента Мариса Калиса.

Первый пятилетний срок полномочий Мартиньша Казакса истекает 21 декабря. В 2019 году за его кандидатуру проголосовали 76 депутатов.

Altum - государственное акционерное общество, предоставляющее поддержку целевым группам с использованием финансовых инструментов, таких как кредиты, гарантии и вложения в венчурные фонды. Компания также предлагает нефинансовую помощь, включая консультации и менторство.

Основными акционерами Altum являются Министерство финансов (40%), Министерство экономики (30%) и Министерство земледелия (30%). Облигации компании включены в список долговых ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!