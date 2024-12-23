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Фото Повторно выставят на аукцион одно из старейших деревянных зданий в Балтии

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Выставленный на аукцион дом
Выставленный на аукцион дом Фото: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde

Самоуправление Елгавского края попытается повторно выставить на аукцион дом господ Бервирцавской усадьбы, решила краевая дума.

Опираясь на первичный несостоявшийся электронный аукцион на собственность по адресу улица Кастаню, 2 в Бервирцаве, Сесавской волости, дума приняла решение о повторном проведении электронного аукциона. Аукцион на дом господ Бервирцавской усадьбы будет организован Управлением муниципальной собственности при подготовке правил аукциона и организации его на сайте электронных торгов.

Начальная цена второго аукциона составит 11 200 евро.

Недвижимость по адресу улица Кастаню, 2 в Бервирцаве, Сесавской волости состоит из единицы земли площадью 0,2472 гектара и здания площадью 701,1 кв. м.

Дом господ Бервирцавской усадьбы является старейшим деревянным домом господ в Латвии и одним из старейших деревянных зданий в Балтии. По мнению исследователей, жилое здание усадьбы было построено в конце 17 века.

В здании сохранились уникальные потолочные балки, расписанные в конце 17-го - первой половине 18-го века, которые до сих пор не были обнаружены ни в одном другом здании усадьбы в Латвии. Здание находится в плохом техническом состоянии.

Недвижимость входит в состав памятника архитектуры регионального значения "Дом и парк господ Бервирцавской усадьбы".

На портале mantojums.lv можно ознакомиться с условиями и ограничениями по сохраняемым ценностям исторического памятника и другими данными, ограничивающими свободное использование недвижимости. Самоуправление в 2023 году разработало для дома господ Бервирцавской усадьбы проект консервации, включающий разъяснительное описание необходимых работ по консервации, возможных решений по предотвращению потерь устойчивости строительных конструкций и дальнейшей порчи элементов здания, чтобы устранить опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

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