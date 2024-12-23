Фото Повторно выставят на аукцион одно из старейших деревянных зданий в Балтии

Опираясь на первичный несостоявшийся электронный аукцион на собственность по адресу улица Кастаню, 2 в Бервирцаве, Сесавской волости, дума приняла решение о повторном проведении электронного аукциона. Аукцион на дом господ Бервирцавской усадьбы будет организован Управлением муниципальной собственности при подготовке правил аукциона и организации его на сайте электронных торгов.

Начальная цена второго аукциона составит 11 200 евро.

Недвижимость по адресу улица Кастаню, 2 в Бервирцаве, Сесавской волости состоит из единицы земли площадью 0,2472 гектара и здания площадью 701,1 кв. м.

Дом господ Бервирцавской усадьбы является старейшим деревянным домом господ в Латвии и одним из старейших деревянных зданий в Балтии. По мнению исследователей, жилое здание усадьбы было построено в конце 17 века.

В здании сохранились уникальные потолочные балки, расписанные в конце 17-го - первой половине 18-го века, которые до сих пор не были обнаружены ни в одном другом здании усадьбы в Латвии. Здание находится в плохом техническом состоянии.

Недвижимость входит в состав памятника архитектуры регионального значения "Дом и парк господ Бервирцавской усадьбы".

На портале mantojums.lv можно ознакомиться с условиями и ограничениями по сохраняемым ценностям исторического памятника и другими данными, ограничивающими свободное использование недвижимости. Самоуправление в 2023 году разработало для дома господ Бервирцавской усадьбы проект консервации, включающий разъяснительное описание необходимых работ по консервации, возможных решений по предотвращению потерь устойчивости строительных конструкций и дальнейшей порчи элементов здания, чтобы устранить опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!