Таможенники в грузе из Гонконга обнаружили подделки дорогих фенов Dyson

Нарушение констатировано при осуществлении грузового контроля в пункте таможенного контроля Рижского свободного порта. В контроле установлено, что фены по внешнему виду похожи на оригинальные товары дизайнерского образца Dyson.

Чтобы удостовериться в пиратстве товаров, таможенники обратились к представителю права интеллектуальной собственности. От Dyson Technology Limited получено подтверждение, что нарушены права интеллектуальной собственности и товары необходимо уничтожить.

Представители VID пояснили, что общий вред, устраненный правообладателям по стоимости соответствующих оригинальных товаров, составляет около 30 150 евро.

В службе отметили, что в этом году за 11 месяцев в результате проведенного Таможенным управлением VID контроля за грузовыми и почтовыми отправлениями в 110 случаях были обнаружены поддельные товары. Всего изъято 4057 единиц поддельных товаров, среди которых обувь, одежда, части и принадлежности мобильных телефонов, а также парфюмерные изделия, игрушки и другие товары.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!