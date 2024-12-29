Фото и график Сравнение цен в Латвии и Эстонии: где продукты питания дешевле?

На парковке магазина сразу бросилась в глаза машина с эстонскими номерами. Выяснилось, что Карин Зверева и Аво Наар приехали в Салацгриву из рыбацкого хутора "Наар", расположенного примерно в 30 километрах отсюда.

Зверева рассказала, что на самом деле они приехали в Латвию не только за покупками, а поехали передать заказ покупателям. "Я не вижу смысла ехать сюда исключительно за покупками, сейчас мы совместили две вещи. Разве что здесь можно найти немного другую продукцию", - сказала она.