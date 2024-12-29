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PVD не пустила в Латвию вагоны с заплесневелым кормом российского происхождения

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Перевозка зерна
Перевозка зерна Фото: Paula Čurkste/LETA

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) запретила ввоз в Евросоюз 23 вагонов с заплесневелым кормом для животных российского происхождения - свекловичным жомом с добавлением патоки, сообщает агентство LETA.

Представители службы указывают, что в этих грузах ранее уже была обнаружена плесень, но в этот раз поверх заплесневелого жома был насыпан свежий, и груз снова был представлен на проверку.

Груз повторно был отклонен и направлен обратно в место отправления.

В связи с обнаруженным PVD разместила уведомление в системе быстрого оповещения Евросоюза.

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