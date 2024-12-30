Влияют ли перенесенные рабочие дни на экономику Латвии?

Конец декабря в этом году напоминает нескончаемые рождественские каникулы. Для многих жителей с 20 декабря по 2 января было всего два рабочих дня - пятница и суббота, а остальные 10 дней - выходные. И все это благодаря перенесенным рабочим дням.

Каждый год у нас есть пара перенесенных дней, чтобы дольше праздновать, но в этом году их особенно много. Все это заметили, но опрошенные жители говорят, что это только на бумаге - в частных компаниях в конце года работают так же, как обычно.

"Все равно все работают. Перенесенными выходными пользуются офисные работники, у которых рабочий день до пяти часов. Остальные люди все равно работают - магазины работают, люди работают. Я никакой разницы не ощущаю", - сказала жительница Гунита.

Однако многие жители считают, что праздники надо отмечать, и лучше, когда работа выпадает на субботу, чем рваная рабочая неделя.

"Один день работаешь, два выходных, снова один работаешь. Лучше нормально отработать, а потом отдохнуть. Почему нет?" - размышляет Виталий.