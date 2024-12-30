Выходные дни нравятся всем, но не слишком ли их много в этом году? Из-за пары перенесенных рабочих дней некоторые жители Латвии в конце декабря работали крайне мало - из 12 дней всего два рабочих. Хотя это в основном касается государственных и муниципальных учреждений, часть частных компаний, являющихся двигателем нашей экономики, также предоставила своим сотрудникам более длительные выходные, сообщает TV3 Ziņas.
Влияют ли перенесенные рабочие дни на экономику Латвии?
Конец декабря в этом году напоминает нескончаемые рождественские каникулы. Для многих жителей с 20 декабря по 2 января было всего два рабочих дня - пятница и суббота, а остальные 10 дней - выходные. И все это благодаря перенесенным рабочим дням.
Каждый год у нас есть пара перенесенных дней, чтобы дольше праздновать, но в этом году их особенно много. Все это заметили, но опрошенные жители говорят, что это только на бумаге - в частных компаниях в конце года работают так же, как обычно.
"Все равно все работают. Перенесенными выходными пользуются офисные работники, у которых рабочий день до пяти часов. Остальные люди все равно работают - магазины работают, люди работают. Я никакой разницы не ощущаю", - сказала жительница Гунита.
Однако многие жители считают, что праздники надо отмечать, и лучше, когда работа выпадает на субботу, чем рваная рабочая неделя.
"Один день работаешь, два выходных, снова один работаешь. Лучше нормально отработать, а потом отдохнуть. Почему нет?" - размышляет Виталий.
В Конфедерации работодателей Латвии отмечают, что большинство частных компаний все же работают по привычному графику, и суббота для них осталась выходным днем.
Однако глава Конфедерации Каспар Горкшс отметил, что стоит изучить, насколько эффективно проходит работа в перенесенные рабочие дни.
"Было бы интересно найти методику или способ измерить, какова производительность. Могу говорить за свою организацию: в обычный рабочий день у нас проводятся рабочие группы, заседания консультативных советов, комитетов, а вот в перенесенные дни, например, в субботу, которая считалась рабочей, в моем почтовом ящике всего два письма вместо привычного потока", - пояснил Горкшс.
Банк Латвии ранее оценивал, что один дополнительный выходной может сократить объем экономики Латвии на 0,2%. В денежном выражении это 80 миллионов евро.
Хотя перенесенные рабочие дни и отрабатываются, в банке подчеркивают, что важно, чтобы в эти дни работа действительно была эффективной.
"Сильно ли влияет то, в какой именно день мы работаем - суббота, воскресенье или другой день? Если в перенесенные дни производительность ниже, чем обычно, то со временем предприниматели и работодатели это учтут", - считает экономист Банка Латвии Олег Красноперов.
В таком случае от перенесенных рабочих дней могут отказаться, оставив привычный график. Будут ли такие изменения в государственных и муниципальных учреждениях, пока неизвестно. Однако уже ясно, что в следующем году в государственном секторе снова будет много подряд выходных дней.
Видео: Сюжет TV3 Ziņas
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!