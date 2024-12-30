Видео С 1 января в Latvija.lv больше нельзя будет зайти через интернет-банк

По оценкам властей, у большинства людей не возникнет проблем с изменениями. Неудобства могут испытать только те пользователи, у кого нет смартфонов и электронной подписи и кто для доступа к банку использует только кодовые калькуляторы.

Запуская портал latvija.lv, государство заключило договор с банками, благодаря которому граждане до сих пор пользовались интернет-банкингом, чтобы безопасно подключиться к системе.

Однако это изначально задумывалось как временное решение, пока Латвия разрабатывает собственные средства аутентификации. Теперь это произошло.

"Мы видим, что электронная подпись, eparaksts mobile становятся все более и более популярными, и это тот момент, когда мы говорим, что готовы постепенно уходить от этой услуги [подключения через интернет-банк], потому что финансовый сектор в первую очередь занимается финансовыми вопросами, а не персональной аутентификацией", - подчеркнули в Ассоциации финансовой отрасли.

Интернет-банк нельзя будет использовать для аутентификации не только на портале latvija.lv, но и на сайтах других государственных учреждений, таких как Государственное агентство социального страхования и Государственное агентство занятости.

​По оценкам Ассоциации финансовой отрасли, калькуляторами кодов пользуются десятки тысяч людей, но статистика о количестве людей, которые не имеют альтернативных инструментов, отсутствует.

Видео: Сюжет TV3 Ziņas

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